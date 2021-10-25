«Гірше» Гаррі Поттера «: син Алли Пугачової поскаржився на те, що мама забороняє йому їсти хліб

Знаменитий ведучий і шоумен Максим Галкін, якого недавно діти креативно привітали з днем народження, показав в сторіз свого Instagram кадри з сімейного життя. Вони чимало здивували шанувальників зоряного сімейства.

Виявляється, Алла Пугачова забороняє маленькому Гаррі їсти хліб!

Як уточнює хлопчик, справа в дріжджах — дитині їх вживати заборонено. Усілякі прийоми обійти це обмеження не допомагають — мама контролює харчування спадкоємця.

«Мені мама надсилає:» Як відмовитися від хліба? «Я і так їм корисний хліб, бездріжджовий. Мені тепер ще повністю від нього відмовитися? Мені не можна дріжджі. Це жах. Це гірше «Зоряних воєн» і «Гаррі Поттера», — сказав Гаррі Галкін.

Хлопчик спробував переконати Пугачову в корисності хліба, але мама лише з посмішкою відреагувала на поведінку сина.

Раніше повідомлялося, що сімейство Галкіна та Пугачової вразило зовнішнім виглядом.

Фото Instagram maxgalkinru

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