Данилко провів майстер-клас для Полякової: як треба брати високі ноти — вчися!

Зоряний детектив шоу «Маска» Андрій Данилко влаштував для своїх колег-суддів невеличкий майстер-клас, як брати високі ноти. Голос підвів артиста, і в ноти він не потрапив, але зате на відмінно розвеселив компанію. Відео конфузу опубліковано на сторінці проекту «Зірковий шлях» в Instagram.

Майстер-клас від Данилка відбувся в першому випуску гіпершоу «Маска». «Андрій Данилко показав, як треба брати високі ноти … Хочеться поставити на повтор … Впорався на сто відсотків — реготали всі», — кажуть автори програми.

Данилко намагався показати Поляковій, що він теж «вміє в високі ноти», але до потрібної висоти не дотягнув. Голос підвів Андрія, і він «дав півня».

«Що не схожий?» — запитав співак під дружний сміх суддів-колег. «У мене не той день… Я просто не розспівався», — спробував він виправдатися. «Дуже схожий», — заспокоїла артиста Полякова.

Нагадаємо, раніше Андрій Данилко натякнув, який сюрприз готує шанувальникам творчості Вєрки Сердючки. Артист опублікував фрагмент нової пісні англійською мовою.

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