26.28 / 26.48 30.43 / 30.74
Київ: +2
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Данилко провів майстер-клас для Полякової: як треба брати високі ноти — вчися!

22:59 25 жовтня 2021
данилко полякова

Зоряний детектив шоу «Маска» Андрій Данилко влаштував для своїх колег-суддів невеличкий майстер-клас, як брати високі ноти. Голос підвів артиста, і в ноти він не потрапив, але зате на відмінно розвеселив компанію. Відео конфузу опубліковано на сторінці проекту «Зірковий шлях» в Instagram.

Майстер-клас від Данилка відбувся в першому випуску гіпершоу «Маска». «Андрій Данилко показав, як треба брати високі ноти … Хочеться поставити на повтор … Впорався на сто відсотків — реготали всі», — кажуть автори програми.

Данилко намагався показати Поляковій, що він теж «вміє в високі ноти», але до потрібної висоти не дотягнув. Голос підвів Андрія, і він «дав півня».

«Що не схожий?» — запитав співак під дружний сміх суддів-колег. «У мене не той день… Я просто не розспівався», — спробував він виправдатися. «Дуже схожий», — заспокоїла артиста Полякова.

Нагадаємо, раніше Андрій Данилко натякнув, який сюрприз готує шанувальникам творчості Вєрки Сердючки. Артист опублікував фрагмент нової пісні англійською мовою.

96

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Пенсія

Підвищення пенсії з 1 грудня: вимоги до стажу посилили

Субсидія

Зміни в правилах призначення субсидій: хто точно не отримає допомогу від держави

люди

Виплати українцям старшим за 65 років: з 1 грудня зросте мінімальна пенсія

Шатирко

«Що Стужук, що Пустовіт»: учасник «Холостячки» Шатирко в пух і прах розніс «подружку Соню»

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.