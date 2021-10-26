Слава Камінська «діагностувала» у себе коронавірус

Колишня солістка групи «НеАнгели» Слава Камінська, яка вразила своєю піснею телеведучу Лесю Нікітюк, розповіла про дивні відчуття, які з'явилися у неї, і які вона вважає за можливі симптоми коронавірусу.

Про це співачка написала 25 жовтня у сториз в Instgram. «Я думала, що я бетмен, останній з могікан, який не захворіє на корону. Але походу у мене зник смак, тому можна топтати цвітну капусту і не паритися взагалі», — сказала вона з награним геройством.

Також Слава зазначила, що може «лапати» себе за груди і за коліно, і за плече — і нічого не відчуває.

У той же час дівчина сподівається, що, можливо, все не так погано, і просто незвичайна форма застуди.

Звичайно, всі шанувальники співачки також сподіваються на другий варіант розвитку подій, але оскільки у сториз неможливо залишати коментарі, то не змогли не залишити свої побажання на її сторінці. А також поради Славі не займатися «самодіагнозом», і швидше здати тест.

Нагадаємо, що влітку цього року співачка з дітьми та їхнім батьком — пластичним хірургом Едгаром Камінським — разом відпочивали в Одесі. В шлюбі у пари народилися син Леон та дочка Лаура. Влітку 2019 року Слава та Едгар розлучилися, проте згодом змогли налагодити стосунки заради дітей.

Фото Слави Камінської із соціальних мереж.

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