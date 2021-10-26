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Шоу-бізнес

У Моргенштерна виявили рак нирки: мама артиста розповіла про його онкологію

12:27 26 жовтня 2021
Моргенштерн

У репера Моргенштерна, якого нещодавно «на бій» викликав депутат російської Держдуми, у дитинстві діагностували рак нирки.

Як пише «ЕГ», про це у випуску «Осторожно, Собчак!» розповіла мати музиканта Марина. За її словами, страшний діагноз було поставлено, коли її дитині було лише три місяці.

«Навіщо ви його народжували, у нього рак нирки» , — згадала слова медика жінка і додала, що вона тоді всерйоз задумалася про смерть: «У мене почалися такі думки: отже, я теж піду, не житиму. З тримісячного віку Алішера я думала про методи, як гарно разом із ним піти. Але дякувати Богові, діагноз не підтвердився».

З'ясувалося, що хоч онкологію і діагностували помилково, проте проблеми з нирками все ж таки були. Виявилося, що Алішер мав гідронефроз. Йому зробили успішну операцію.

Видання нагадує, що музикант й нещодавно звертався до лікарів з приводу нирок.

Нагадаємо, що репер став причиною переслідування журналіста Юрія Дудя у судовому порядку — тому присудили стотисячний штраф після передачі за участю музиканта. Адміністративну справу порушили «за пропаганду наркотичних засобів».

Фото зі сторінки Моргенштерна у соціальних мережах.

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