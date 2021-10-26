Відразу чотири фільми жахів напередодні Хелловіну: що подивитись у кіно з 28 жовтня

У четвер, 28 жовтня, до українського прокату виходять шість нових фільмів. Напередодні Хелловіну навряд чи варто дивуватися з того, що чотири з них є жахами, включно зі стрічкою «Поки ми спимо», у створенні якої брали участь вітчизняні кінематографісти. Інші три це «Минулої ночі у Сохо» з Анею Тейлор-Джой, південноафриканський «Дезматч» та американський «Крик. Кривава помста». Прокатники подають як прем’єру тижня «Минулої ночі у Сохо», проте гідну конкуренцію цьому фільму складають «Французький вісник» Веса Андерсона з безліччю оскароносних акторів і зухвало відверта історична драма Пола Верховена «Спокуса».

«Французький вісник» від «Ліберті, Канзас івнінґ сан»

(16+, США, Searchlight Pictures, комедія, бюджет — 25 мільйонів доларів)

Фільм є кіноальманахом з трьох історій, які пов'язані між собою вигаданою газетою «Французький вісник». Кожна з них була в різні часи опублікована в цьому виданні. Проте культовий режисер Вес Андерсон («Сімейка Тененбаум», «Готель „Гранд Будапешт“) взяв за основу стрічки реальні журналістські матеріали, надруковані в американському виданні The New Yorker, відданим шанувальником якого він був у дитинстві та юності. Як завжди, Андерсон зібрав у фільмі справжнє сузір'я акторів: Білл Мюррей („Труднощі перекладу“), Тімоті Шаламе („Дюна“), Бенісіо Дель Торо („Сікаріо“), Едрієн Броуді („Піаніст“), Френсіс Макдорманд („Земля“ кочівників»), Леа Сейду («007: Не час помирати»), а також Віллем Дефо, Едвард Нортон, Лів Шрайбер, Сірша Ронан та інші. Багато хто з них уже знімався в Андерсона. Майже кожен має в активі премію «Оскар» або номінацію на неї. Світова прем'єра стрічки відбулася у липні у рамках Каннського міжнародного кінофестивалю. Західні критики назвали фільм «любовним посланням журналістам всього світу».

«Спокуса»

(18+, Франція — Нідерланди, Pathé, історична драма)

В основу стрічки покладено реальну історію католицької черниці Бенедетти Карліні, яка жила у XVII столітті в Італії. Упродовж тривалого часу їй снилося, що її нареченим є Ісус Христос. Бенедетту переслідували видіння та еротичні фантазії. Якось вона поділилася цими проблемами з іншою черницею, яка зголосилася їй допомогти. У результаті між двома жінками виникли любовні стосунки. Про це стало відомо, і Бенедетту звинуватили в одержимості дияволом. Її притягнули до суду… Зняв фільм культовий режисер Пол Верховен. Свою кар'єру він розпочинав у себе на батьківщині, у Нідерландах. Потім його запросили до Голлівуду. Верховен є режисером «Робокопа», «Згадати все», «Основного інстинкту» та інших знакових картин. На початку «нульових» він повернувся до Європи, де зняв два гучних фільми — «Чорна книга» та «Вона». І ось тепер представив на суд глядачів «Спокусу». Світова прем'єра стрічки, яка рясніє відвертими сценами, відбулася у липні в рамках Каннського міжнародного кінофестивалю. Головні ролі у фільмі виконали бельгійська актриса Віржіні Ефіра, легенда британського кінематографа Шарлотта Ремплінг, французький актор Ламбер Вільсон. У Росії Міністерство культури відмовило «Спокусі» у прокатному посвідченні.

«Минулої ночі у Сохо»

(18+, Великобританія, Focus Features, психологічний фільм жахів, бюджет — 43 мільйони доларів)

Головна героїня, яка мріє стати відомим модельєром, має якесь шосте почуття, яке несподівано дозволяє їй переміститися у Лондон 60-х років минулого століття і, щобільше, опинитися в тілі культової співачки Сенді, яка була королевою нічних клубів того часу. Здавалося, мрія дівчини здійснилася. До того ж у неї починаються романтичні стосунки. Однак дуже швидко вона дізнається, що життя Сенді зовсім не таке вже й прекрасне. Крім того, переміщення в часі призводять до непередбачуваних наслідків… Зняв картину відомий британський режисер та актор Едґар Райт, який голосно заявив про себе комедійними жахами «Зомбі на ім'я Шон» та «Кінець світу». Головну роль у фільмі виконала зірка мінісеріалу «Ферзевий гамбіт» Аня Тейлор-Джой. Компанію їй склали Томасін Маккензі («Кролик Джоджо») та Метт Сміт (серіал «Корона», зіграв принца Філіпа в молодості). Світова прем'єра фільму відбулася у вересні у рамках Венеціанського міжнародного кінофестивалю.

«Поки ми спимо»

(16+, США — Україна — Польща, Cinemaday, фільм жахів, бюджет — 750 тисяч доларів)

Рентгенолог Ніна Іванко вивчає рідкісний випадок розладу сну у дівчинки-підлітка. На знімках Ніна бачить щось дивне. Вона починає копати глибше й зненацька стикається з чимось потойбічним і жахливим… Зняв фільм відомий кінооператор Анджей Секула, який уже багато років працює з Квентіном Тарантіно. Тепер він ризикнув спробувати себе у режисурі. Головну роль виконала українська актриса Дар'я Трегубова (серіал «Перші ластівки»). Західні критики дали фільму негативну оцінку.

«Крик. Кривава помста»

(16+, США, Saban Films, фільм жахів)

Почнемо відразу з того, що цей фільм не має жодного відношення до культової серії жахів «Крик» Веса Крейвена. Вочевидь, прокатники вирішили залучити глядачів, змінивши оригінальну назву картини, яка перекладається як «Ініціація», або «Посвята». В інтернеті фільм відомий також за назвою «Крик. Криваве посвячення». Це майже класичний «слешер». Так на Заході називають різновид жахів, де жертвами маніяка стають молоді люди, найчастіше старшокласники чи студенти. Тут ми маємо справу із серією вбивств в університетському містечку, яка розпочалася після однієї вечірки, де троє хлопців скористалися несвідомим станом дівчини. Зняв картину дебютант Джон Берардо. Головні ролі виконали молоді актори Ізабелла Гомес, Ліндсі Ла Ванші, Фрой Гутьєррес, Джеймс Берардо. У США фільм провалився у прокаті минулого року.

«Дезматч»

(16+, ПАР, Samuel Goldwyn Films, фільм жахів, комедія)

Дев'ять колишніх однокласників, які зберігають спільний темний секрет, вирушають у похід. Увечері хтось випускає усипляючий газ у їхньому таборі. Друзі прокидаються й виявляють, що на кожному з них закріплений пояс смертника, начинений вибухівкою! Фільм зняв за власним сценарієм режисер Аластер Орр. У стрічці зіграли молоді актори Рейне Сварт, Рассел Краус, Лізль Алерс, Камерон Скотт, Стівен Джон Ворд. Фільм отримав переважно посередні оцінки від критиків, проте користувачі соцмереж на Заході пишуть про нього із захопленням. Вони відзначають «чорний» гумор творців «Дезматчу» та дотепні посилання на популярні фільми та серіали.

Дізнатися, які фільми вийшли у кінотеатрах України минулого тижня, та подивитися трейлери до них можна тут.

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