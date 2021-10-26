«Жорстка яма»: Бардаш відверто розповів, на що витратив 10 років

Музикант і продюсер Юрій Бардаш, який зізнався в насильстві до власної дружини, розповів, як страждав на наркозалежність, і як зміг зцілитися. Музикант чесно розповів, що у своєму житті вживав усілякі наркотики, окрім «важких», але у залежність потрапив від марихуани, яку курив із 24 років.

Цей стан Бардаш порівнює з полоном та «жорсткою ямою».

«Я витратив 10 років саме на травичку… Дуже чимало. Це огидна [історія]… Це найжорстокіший полон, в якому я був» , — зазначив Бардаш в інтерв'ю засновнику інтернет-видання «ГОРДОН» Дмитру Гордону.

Також у 27 років він уперше спробував синтетичні наркотики (в т.ч. «екстазі»), та вживав їх близько трьох років.

Зав'язати з наркотиками йому допомогла Свято-Успенська Почаївська лавра і зараз, за словами Бардаша, він вчиться користуватися подарунками тверезості у творчості.

«Я можу одне сказати: найкраща творчість — це тверезість. Подарунки тверезості. Ось вони до мене зараз приходять», — сказав він.

Нагадаємо, раніше в наркозалежності зізнався скандальний танцівник Сергій Полунін, який «прославився» тату з Путіним.

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