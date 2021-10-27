Засновник проектів «Quest Pistols» та «Грибы» розповів, що думає про внесення його до бази «Миротворець» і відповів на запитання про те, чий Крим

Музикант і продюсер Юрій Бардаш, який розповів про насильство по відношенню до власної дружини, згадує, що його зачепило внесення до бази «Миротворця». Про це він заявив в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.

Бардаш вважає, що його внесли до «Миротворця», швидше за все, через те, що вважали сепаратистом.

«Звичайно, мене зачепило. Ну, як ви думаєте? Це ж мій народ! Звичайно. І, найімовірніше, я був у якомусь такому стані, жорсткому, сам усередині… Це мій конфлікт був. І гадаю, що він не тільки в мене був. Мені ось там писали „хто тебе пригнічує“? Я відчував образу та звичайно, це зачепило», — сказав він

Бардаш додав, що зараз він заспокоївся. Музикант також виклав бачення «мовного питання».

«Першою держмовою має бути українська, друга — англійська. Російську мову можна зробити третьою. Нею говорить багато людей. І не плутати це із росіянами. А як щодо того, що вона пішла від Київської Русі? Київська Русь — це ми. Чому я звідси не їду? Тому що це земля свята. Можна було спокійно поїхати в Москву, але нецікаво. Тут чаклунство мчить. Ми тут реально дуже круті. Зараз трішки розслабимося та полетимо, ось що станеться в Україні найближчим часом», — упевнений Бардаш.

Він відповів і на запитання щодо належності Криму.

«Для мене Крим, звичайно ж, український. Завжди ним був і має залишатися. Це факт. Як може бути інакше? Прийшли люди, забрали… Ну, то є типу? Як на це питання можна відповідати інакше», — сказав музикант.

Нагадаємо, Бардаш розповів про свою залежність від наркотиків.

Фото: скріншот відео

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