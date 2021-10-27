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Шоу-бізнес

Довелося цілувати руки: Ірина Білик «насилу» вибачила Олю Полякову

22:35 27 жовтня 2021
Полякова та Білик

Українська співачка Оля Полякова, яка в одному шоу, пліткуючи про зірок українського шоу-бізнесу, назвала свою колегу Ірину Білик «сучк*ю», вибачилася перед народною артисткою й навіть цілувала їй руки.

Примирення відбулося за лаштунками «Танців з зірками». Білик в Instagram опублікувала ролик й підписала: «Про справжню, щиру, жіночу дружбу. А кого із шоу-бізнесу ви могли б назвати сучк*ю?».

У ролику Полякова, вибачаючись, цілує руку Білик, каже, що Іру вона обожнює та назвала її сучк*ю люблячи.

«Ну, якщо так, тоді вибачаю. Ти теж суч*а, я забула тобі про це сказати», — відповіла їй Білик.

Після цього співачки обнялися та знову стали подругами.

Полякова в тому ж шоу звинуватила свою іншу колегу по цеху Наталю Могилевську в тому, що та нібито «клеїла» її чоловіка.

Крім того, Полякова розповіла, як переживає кризу в сім'ї та як будує стосунки із чоловіком.

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