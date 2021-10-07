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Шоу-бізнес

Оля Полякова звинуватила у страшному гріху Наталю Могилевську: «Мого чоловіка клеїла!»

22:58 7 жовтня 2021
полякова Могилевська

Співачка Оля Полякова разом з телеведучою Машею Єфросиніною разом знайшли свіжий формат щотижневого шоу на YouTube. У проекті «Дорослі дівчатка» Оля і Маша пліткують про зірок шоу-бізнесу, діляться особистим, обговорюють сімейні секрети. Під час чергових таких кухонних посиденьок Полякова звинуватила відому співачку Наталію Могилевську: нібито та фліртувала з чоловіком Ольги.

«Могилевська клеїла мого чоловіка у мене на очах», — обурювалася супербілявка.

У свою чергу, Полякова теж виявилася дівчиною не промах. Незважаючи на 17 років шлюбу з бізнесменом Вадимом, Ольга зізналася, що у неї роман з російським шоуменом. «Я зараз розповім ситуацію, у мене з Ургантом роман», — відверто ділиться співачка.

Найпікантніші моменти з «Дорослих дівчаток» Полякова і Єфросиніна опублікували в Instagram, а повний випуск пообіцяли в п'ятницю, 8 жовтня. «Запасайтеся вінішком і чимось смачненьким, будемо балакати про все!» — запрошує Полякова.


Фоловери повідомили що з нетерпінням чекають чергових посиденьок Олі та Маші. «Обожнюю», «Кайф», «Чекаємо, як свята», — говорять підписники.


Нагадаємо, раніше Полякова розповіла, які в неї стосунки з чоловіком, і що роблять жінки у шлюбі, коли пристрасті більше не киплять.

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