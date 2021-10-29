«Давно не відчувала себе такою сексуальною»: Тіна Кароль про зміну іміджу та новий альбом

Співачка Тіна Кароль, яка раніше поділилася одкровеннями про особисте життя, випустила третій за рік альбом — «Двойной рай» і здивувала новим іміджем.

В описі альбому, одинадцятого в кар'єрі артистки, йдеться про те, що це музична повість, в якій відображаються особисті мотиви.

«Я пропадаю в студії цілодобово безперервно — і ось результат: три альбоми за рік. „Двойной рай“ — дуже вокальний альбом: це естетика повільних треків 2000-х. Я давно не почувала себе такою сексуальною, спокусливою, як у цих піснях. Так, я була різною — сміливою та рішучою, меланхолійною та сумною, але настільки сексуальною та мелодійною — ніколи. Я дуже тішуся цими треками», — сказала Тіна Кароль в інтерв'ю VOGUE.

Платівка «Двойной рай» надихнула артистку на експерименти — вона освітлила волосся та постригла чуба.

«Ми з командою довго розмірковували про те, як виглядає героїня нового альбому, яка вона. У результаті дійшли до образу героїні фільму „Її звали Нікіта“, а потім зрозуміли, що мені потрібен чубчик, який надає образу загадковості та різкості», — прокоментувала співачка зміну іміджу.

Раніше Тіна Кароль презентувала кліп «Двойной рай». Менш ніж за добу відео набрало рекордні 1 500 000 переглядів. Альбом «Двойной рай», як і попередній альбом «Красиво», був написаний Тіною Кароль у співавторстві з Аркадієм Олександровим.

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