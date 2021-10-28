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Тіна Кароль взялася за зброю

10:41 28 жовтня 2021
Тіна Кароль

Співачка Тіна Кароль, яка здивувала одкровеннями про особисте життя, випустила перший кліп на пісню з нового альбому. «Двойной рай» — це романтичний трилер, у якому Тіна постала у сміливих, еротичних образах. Вона перетворилася на яскраву блондинку з пістолетом у руках. У кліпі героїня одне за одним змінює дизайнерське вбрання total black: коротка чорна сукня від David Koma, розкішна сукня в підлогу SAINT LAURENT, і головний образ кліпу — вінтажне чорне вбрання GUCCI, створене Томом Фордом для цього бренду в 1998 році.

«Небезпечна сексуальність та магнетична меланхолія у кліпі „Двойной рай“ — це чіткий малюнок стилю епохи двотисячних. У роботі ми використовували вінтажні луки для достовірної автентичності», — каже стиліст Ольга Ревуцька.

Реліз альбому Тіни Кароль «Двойной рай» відбудеться 29 жовтня на всіх стрімінгових майданчиках. Це вже третя платівка за рік та одинадцята у дискографії поп-діви.

«Моє натхнення — це порив втілити романтизм у музиці. Я знову багато пишу, даруючи шанувальникам романтику, вокал та своє розуміння світобудови», — каже Тіна Кароль. Зазначимо, альбом «Двойной рай» написаний Тіною Кароль у співавторстві з Аркадієм Олександровим.

Раніше Тіна Кароль розповіла, що захопилася йогою, яка стала її обов'язковим ранковим ритуалом.

Співачка навіть стала на цвяхи.

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