Тепер їх троє: онука Софії Ротару порадувала поповненням у сім'ї

Соня Євдокименко, онука народної артистки Софії Ротару, порадувала передплатників чудовою подією в їх із нареченим Денисом Жадановим сім'ї: пара вирішила завести «малюка» — маленького кучерявого симпатичного песика. Його вона показала у своєму Instgram.

Більше того: мила собачка навіть з'явилася на анонсі нового волога Софії, в якому вона вирішила поділитися порадою з підписниками, про те, як діяти більш ефективно в Мережі.

«Діляюся своїми порадами, як залишатися продуктивним вдома. Посилання в біографії», — підписала Соня ролик.

Відео було знято у Нью-Йорку, де дівчина живе разом із Денисом, молодим бізнесменом-мільйонером. У ролику Софія показала, як проходить її день з точки зору ефективності: заняття спортом, навчання, робота, прогулянки з коханим та, звичайно, новим членом сім'ї.

Новий улюбленець Соні

Кадри з песиком Сонею та її хлопцем викликають справжнє розчулення у читачів, про що вони повідомили у коментарях.

Нагадаємо, 23 жовтня родина Софії Ротару вшанувала пам'ять покійного чоловіка коханої співачки, а сама Ротару назвала Анатолія Євдокименка «Чоловіком всього її життя».

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