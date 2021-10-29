26.24 / 26.43 30.41 / 30.74
Київ: +8
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Тепер їх троє: онука Софії Ротару порадувала поповненням у сім'ї

16:54 29 жовтня 2021
Соня Євдокименко у Нью-Йорку

Соня Євдокименко, онука народної артистки Софії Ротару, порадувала передплатників чудовою подією в їх із нареченим Денисом Жадановим сім'ї: пара вирішила завести «малюка» — маленького кучерявого симпатичного песика. Його вона показала у своєму Instgram.

Більше того: мила собачка навіть з'явилася на анонсі нового волога Софії, в якому вона вирішила поділитися порадою з підписниками, про те, як діяти більш ефективно в Мережі.

«Діляюся своїми порадами, як залишатися продуктивним вдома. Посилання в біографії», — підписала Соня ролик.

Відео було знято у Нью-Йорку, де дівчина живе разом із Денисом, молодим бізнесменом-мільйонером. У ролику Софія показала, як проходить її день з точки зору ефективності: заняття спортом, навчання, робота, прогулянки з коханим та, звичайно, новим членом сім'ї.

Новий улюбленець Соні

Кадри з песиком Сонею та її хлопцем викликають справжнє розчулення у читачів, про що вони повідомили у коментарях.

Нагадаємо, 23 жовтня родина Софії Ротару вшанувала пам'ять покійного чоловіка коханої співачки, а сама Ротару назвала Анатолія Євдокименка «Чоловіком всього її життя».

1083

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

гроші

Пенсія в Україні скоро становитиме 4 тисячі грн на місяць: міністерка назвала дату

Гроші

У листопаді пенсіонерам доплатять по 300 грн, але не всім: хто може розраховувати на збільшення

пенсіонери

Перехід на пенсію батька: чи можна замість мінімалки у 2670 грн отримувати виплати померлого інваліда війни

бабуся

Субсидії та пенсії оформлятимуть по-новому: подробиці

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.