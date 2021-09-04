Внучка Ротару у коротенькій сукні вразила стрункими засмаглими ногами
Внучка легендарної Софії Ротару Соня Євдокименко часто публікує в Instаgram фото своєї сім'ї на відпочинку, вдома та під час сімейних свят.
Кілька годин тому 20-річна дівчина розмістила власні яскраві світлини.
Соня зробила селфі на дивані у розслабленій позі, зручно вмостившись на подушках. При цьому вона охоче демонструвала свої засмаглі довгі ноги, злегка прикриті дуже короткою сукнею та шортами
«Дозвілля. В оточенні зелені, яскравих квітів і моди», — підписала фото дівчина.
У коментарях їй залишили масу приємних слів й компліментів, похваливши загар та довгі ноги.
«Супер», «Дуже красиво», «Така модна», «Ніжки диво», «Краща», — пишуть користувачі мережі.
Нагадаємо, Соня Євдокименко живе й навчається у Нью-Йорку, регулярно здійснюючи поїздки до Європи. Часто буває вона і в Україні. Крім того, дівчина активно веде свій блог, де ділиться з шанувальниками подробицями особистого життя, б'юті-секретами й стильними фотосесіями.
Нещодавно російські журналісти раптом припустили, що співак Микола Басков накинув оком на внучку Ротару. Можливо, на цю думку їх наштовхнув розкішний подарунок Баскова самій Софії Михайлівні.
Фото Instagram / iamsofiaeve54
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