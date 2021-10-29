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Шоу-бізнес

«Бували сварки і навіть бійки»: Валерій Меладзе розповів, як йому вдається знаходити спільну мову з братом Костянтином

20:54 29 жовтня 2021
«Бували сварки і навіть бійки»: Валерій Меладзе розповів, як йому вдається знаходити спільну мову з братом Костянтином

Тандем Костянтина та Валерій Меладзе давно став іконою споріднених стосунків у шоу-бізі, хоча артисти і зізнаються, що в дитинстві між ними часто спалахували сварки і навіть траплялися бійки. Про це Валерій розповів в інтерв'ю АІФ.

«У дитинстві бували сварки і навіть бійки, бо ми таки обидва емоційні хлопці. Таке буває у всіх хлопчаків, тим більше у тих, що живе у маленькій квартирі. Нашій сестрі Ліані теж від нас діставалося. Але останній стусан був за нею», — розповів Меладзе-молодший.

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При цьому він наголосив, що у зрілому віці конфліктів між ними ніколи не було.

«Нам завжди подобалася різна їжа, у нас були різні друзі. Але музику ми слухали однакову», — розповів виконавець, зазначивши, що Костянтин на праві старшого (різниця у віці між ними становить 2 роки) зазвичай вимагає від нього більшого, ніж він може.

«Але це робочі моменти. Ми ніколи не ліземо в особисте життя одне одного», — зауважив Валерій. Схоже, це і є головний секрет міцних стосунків між Валерієм та Костянтином.

Нагадаємо, нещодавно брати зустрічалися на ювілеї їхньої матері — причому обидва прибули на урочистість без дружин.

Фото star-magazine.ru/

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