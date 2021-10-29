Серйозний хлопець: Софія Ротару порадувала знімком із маленьким онуком Анатолієм

Легендарна співачка Софія Ротару — щаслива бабуся двох онуків — 20-річної Соні та 27-річного Анатолі. І якщо Сонечка часто публікує у своєму Instagram фото та відео, то онук, як і належить чоловікові — більш потайливий, і не дуже охоче розповідає про події, що з ним відбуваються.

Відомо лише те, що Анатолія Євдокименка назвали на честь дідуся, українського музиканта, якого визнали народним артистом.

Анатолій Євдокименко

У 7 років дитину відправили до міжнародної британської школи, навчання в якій обходилося її сім'ї в 10 тисяч доларів за кожен триместр. Однак після закінчення навчального закладу майбутній діджей усвідомив, що бізнесом йому не хочеться займатися. У результаті він залишився в Англії, щоб вивчитися на дизайнера та фотографа.

У 14 років Толя-молодший почав виступати як діджей під псевдонімом AnatoliyMiDi. Зараз він більшу частину часу проводить у Лондоні. Євдокименко-молодший професійно займається фотографією, а також пробує себе як фотомодель. Крім цього, Анатолій творить музику і сам пише тексти. Раніше він виконував пісні у жанрі хіп-хоп та створював ремікси для популярних композицій. До речі, творчий псевдонім DJ SHMN розшифровується як «шаман». Композиції онука Софії Ротару звучать на американських радіостанціях, а сам він їздить із виступами Європою та світом.

Зараз Анатолій – визнаний красень, і, як виявилося, таким він був ще з раннього дитинства.

На одному з фанатських облікових записів з'явилося фото щасливої бабусі з онуком.

«Улюблена Наша Софія Михайлівна. З Улюбленим Внуком Анатолієм», — підписано знімок.

Бабуся трепетно тримає на руках маленького Анатолія, а він міцно стис кулачки — ніби готується рухати ними в такт музики.

Протягом кількох годин знімок зібрав кілька сотень лайків і велику кількість захоплених відгуків та «сердечок». Однією з перших лайк поставила сама бабуся Софія Ротару.

У свою чергу онука Софії Ротару Соня Євдокименко порадувала передплатників чудовою подією у них із нареченим Денисом Жадановим родині.

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