«Мене цілеспрямовано зводять з розуму або в могилу»: колишня дружина Барі Алібасова звернулася до поліції

Колишня дружина Барі Алібасова Лідія Федосєєва-Шукшина виявила зникнення з її рахунку 400 тисяч рублів. Також вона не може знайти дорогу прикрасу. Артистка звернулася до поліції, пише News.ru.

«Буквально днями раптом зрозуміла, що мій рахунок очищено. Сама я шопінгом не займаюся, бо маю хворі ноги. І до банку не ходила. А дочка Оля сходила до банку на моє прохання і принесла виписку — в які дати якісь суми знімалися. І виявилось, що знімали то по 20 тисяч рублів, то по 50 тисяч рублів, то одразу 150 тисяч рублів! Так і набіг мій збиток — майже на півмільйона. Це були всі мої заощадження» , — нарікала 83-річна Лідія Миколаївна.

Місяць тому Федосєєва-Шукшина давала свою банківську картку подрузі. Тепер жінка вважається головною підозрюваною у розкраданні грошей.

«Один раз — здається, у вересні — давала картку своїй близькій подрузі Тетяні, попросивши її зняти 20 тисяч рублів на продукти. Тетяна гроші принесла та карту повернула. Але ж справа не лише у грошах. Крім них, у мене зникла каблучка з діамантиками, яка лежала у мене на столі. У мій день народження, 25 вересня, із привітаннями приходили різні люди. Це і сусіди під'їздом, і колеги, і подруга Таня зі своїми друзями. За кілька днів я помітила, що немає двох обручок. Однієї обручки, яку мені подарував Барі Алібасов у день нашого весілля, а іншої — з невеликими діамантиками, яку я сама колись купила. Написала заяву до поліції, прийшов дільничний розбиратися. Одна з обручок — алібасівська — після цього знайшлася на найвиднішому місці. Я думаю, що мені його підкинули» , — вважає акторка.

Лідія Федосєєва-Шукшина не вірить у те, що її могли зрадити близькі люди.

«Найбільше мені гірко через те, що я остаточно перестала розуміти, хто друг, а хто ворог. Мене начебто цілеспрямовано зводять з розуму або в могилу. Все життя я була переконана, що дуже добре знаюся на людях. Але на старості років раптом з'ясовується протилежне. Від цієї думки мені хочеться лягти і померти» , — каже вона.

Як писали «ФАКТИ», раніше Лідія Федосєєва-Шукшина вирішила стягнути з сина Алібасова мільйон рублів за завдані їй образи.

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