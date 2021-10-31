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Євгенія Власова зізналася, що виступала на «Танцях із зірками» з коронавірусом

13:22 31 жовтня 2021
Євгенія Власова

Відома українська співачка Євгенія Власова, яка нещодавно покинула «Танці із зірками», повідомила, що підхопила коронавірус. Вона зізналася в Instagram, що вже виступала на сцені «Танців із зірками» хворою. Але тоді не підозрювала, із чим саме зіткнулася.

«Не знаю, у якій формі він у мене. Сподіваюся, не дуже у важкій, бо поки що я ще ходжу, щось роблю. Втратила нюх, смак. Найстрашніше, що стрес не можу заїсти. Нічого не відчуваєш. Це жахливо» , — зізналася співачка.

Зірка додала, що виходила на сцену також із коронавірусом.

«Зізнаюся чесно, це було дуже непросто, але ми впоралися. Танці з зірками — це те місце, де нікого не цікавить, як ти почуваєшся. Вони знали, що в мене якийсь вірус. Але скажуть, що треба робити свою справу, раз ти підписала контракт. Я зробила свою справу. Це не дуже приємна для мене історія» , — сказала Власова.

Шанувальники запідозрили, що зірка навмисне вийшла на паркет із коронавірусом. Але вона спростувала такі думки у підписі до відео.

«Ні я, ні сам проект „Танці з зірками“ на момент виступу та перебування мене на проекті, не знали про мій діагноз нічого! Тому що в мене було просто нездужання та слабкість, не було ні температури, ні кашлю і нічого того, що зазвичай супроводжує коронавірус» , — наголосила співачка.

Як писали «ФАКТИ», восьмий ефір «Танців із зірками» залишила пара Євгенії Власової та Макса Леонова. Але для співачки це не стало трагедією. Вона зізналася, що навіть зраділа вильоту, бо дуже втомилася і від танців, і від спілкування з людьми із шоу-бізнесу.

Фото: Instagram Євгенії Власової

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