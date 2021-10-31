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Шоу-бізнес

«Такої шанувальниці ще не було»: Винник здивував «новою подругою»

16:55 31 жовтня 2021
Олег Винник

Відомий український співак Олег Винник, якому через ларингіт довелося скасувати кілька концертів, залишається детективом у шоу «Маска», під час чергового випуску якого йому довелося спілкуватися з одним із персонажів — Горилою. Фото з шоу він опублікував у Instagram.

«Другий ефір @maskaukrainetv подарував нам її. Що ж, побачимо, чим дивуватиме ця героїня», — написав співак.

У соцмережі шанувальники почали активно коментувати нові фото, опубліковані кумиром.

«Такої шанувальниці у Вас ще не було!» — написала одна з фанаток Винника у коментарях.

«Я думаю, що це Таюне» , — додала друга.

«Ну, що за красуні. Це було круто!» — написала третя.

Як писали «ФАКТИ», у першому випуску проекту співак DZIDZIO, який також є детективом шоу, заявляв, що знає, хто ховається під маскою Жирафи.

Фото: Instagram Олега Винника

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