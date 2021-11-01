«Меланхолія та втрачені почуття»: Лобода оголила душу в чорно-білому кліпі

Світлана Лобода, яка з розмахом відсвяткувала свій день народження в Арабських Еміратах, випустила чорно-білий кліп на сингл «Americano». Трек вийшов рівно місяць тому і його вже прослухали понад сім мільйонів людей.

За словами артистки, це її найемоційніша та найекспресивніша робота. Вона готувала іншу композицію, але в останній момент передумала.

«До виходу був уже готовий інший трек, але, як це часто буває, до мене раптом приходить „Americano“ і я розумію, що плани змінюються. І це саме та пісня, яку я хочу видавати саме зараз», — розповіла Світлана.

Режисером кліпу виступив Інді Хаїт. Підготовка до зйомок тривала менше тижня, а зняли відео на плівку за два дні.

«Мені подобається ЧБ, я люблю плівку. Меланхолія, втрачені почуття, кохання, як танець і самотність, як неминучість. Усі ми — заручники цієї сили, з кожним із нас усе це було. Мені захотілося розповісти про те, що відбувається після кохання. Про ті запахи та звуки, які кожен із нас забирає з собою. Про ті спогади, які назавжди вписані у ландшафт серця», — прокоментувала Лобода.

Раніше свій кліп «Двойной рай» випустила Тіна Кароль.

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