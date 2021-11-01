26.22 / 26.41 30.25 / 30.60
Київ: +10
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«Меланхолія та втрачені почуття»: Лобода оголила душу в чорно-білому кліпі

12:09 1 листопада 2021
Світлана Лобода

Світлана Лобода, яка з розмахом відсвяткувала свій день народження в Арабських Еміратах, випустила чорно-білий кліп на сингл «Americano». Трек вийшов рівно місяць тому і його вже прослухали понад сім мільйонів людей.

За словами артистки, це її найемоційніша та найекспресивніша робота. Вона готувала іншу композицію, але в останній момент передумала.

«До виходу був уже готовий інший трек, але, як це часто буває, до мене раптом приходить „Americano“ і я розумію, що плани змінюються. І це саме та пісня, яку я хочу видавати саме зараз», — розповіла Світлана.

Режисером кліпу виступив Інді Хаїт. Підготовка до зйомок тривала менше тижня, а зняли відео на плівку за два дні.

«Мені подобається ЧБ, я люблю плівку. Меланхолія, втрачені почуття, кохання, як танець і самотність, як неминучість. Усі ми — заручники цієї сили, з кожним із нас усе це було. Мені захотілося розповісти про те, що відбувається після кохання. Про ті запахи та звуки, які кожен із нас забирає з собою. Про ті спогади, які назавжди вписані у ландшафт серця», — прокоментувала Лобода.

Раніше свій кліп «Двойной рай» випустила Тіна Кароль.

62

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

пенсія

Підвищення пенсій з 1 грудня: у Кабміні прокоментували ситуацію із виплатами

пенсія

Деякі українці можуть втратити право на пенсію за вислугу років: названо причину

бізнес касовий апарат РРО

Оптимізація, наймані співробітники, група оподаткування: для ФОПів посилять правила з 1 січня

Людина біля банкомату

Банки масово блокують карткові рахунки українців: у чому причина

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.