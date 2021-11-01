Українська драма «Чому я живий» та «Вічні» з Джолі та Хайєк: що подивитися в кіно з 4 листопада

У четвер, 4 листопада, в український прокат виходять п'ять нових фільмів, зокрема військова драма «Чому я живий», знята на Одеській кіностудії режисером-ветераном Вілленом Новаком. Прем'єрою тижня безумовно є американський блокбастер «Вічні» з Анджеліною Джолі та Сальмою Хайєк. Для походу в кіно з дітьми пропонується європейський мультфільм «Навіть миші потрапляють до раю». Шанувальників кінематографу Європи можуть також зацікавити «чорна» комедія з Даніелем Брюлем «Поганий сусід» та комедійна драма «Снігу більше не буде», головну роль в якій виконав уродженець Києва Алек Утгофф.

«Чому я живий»

(16+, Україна, Одеська кіностудія, військова драма)

Дія фільму відбувається в Україні напередодні Другої світової війни та під час неї. Юні закохані Льончик та Фрося мріють одружитися, але батько дівчини категорично проти їхнього шлюбу, бо обранець дочки — єврей. Війна та фашистська окупація повністю змінюють життя мільйонів людей. У цей трагічний час герої картини намагаються зберегти своє кохання.

Фільм знято за мотивами автобіографічних оповідань відомого радянського сценариста та письменника Євгена Митька. Він сам пережив окупацію. Євгеній Миколайович написав сценарії до картин, які увійшли до золотого фонду радянського кіно — «Республіка ШКІД», «Циган», «Бумбараш», «Підпільний обком діє», «Розколоте небо». Сценарій картини «Чому я живий» він написав наприкінці 90-х. Митько хотів, щоб знімав фільм лише Віллен Новак та ніхто інший. Новак («Червоні дипкур'єри», «Гу-га», «Принцеса на бобах») зумів зробити це тільки зараз. Митько, на жаль, не дожив до того, щоб побачити фільм — він помер у 2007 році у віці 75 років. У картині знялися найпопулярніші українські актори Максим Горай, Ірина Мельник, Віктор Жданов, Олексій Горбунов, Георгій Делієв.

«Вічні»

(16+, США, Walt Disney та Marvel Studios, фантастика, фільм про супергероїв, бюджет — 200 мільйонів доларів)

«Вічні» входить до так званого кінематографічного Всесвіту Marvel і є 26 фільмом у цій грандіозній епопеї про супергероїв, які стали популярні завдяки коміксам, що створювалися протягом кількох десятиліть. Глядачі побачать на екрані Серсі (Джемма Чан), Ікаріса (Річард Медден), Кінго (Кумейл Нанджіані), Фіну (Анджеліна Джолі), Аяк (Сальма Хайєк) та інших. Хронологічно «Вічні» пов'язані з фільмом «Месники: Завершення», який зібрав у світовому прокаті 2 мільярди 798 мільйонів доларів і поступається лише «Аватару» у рейтингу найкасовіших картин в історії. Для зйомок «Вічних» студія Walt Disney запросила Хлою Чжао, режисера «Землі кочівників», драми, яка у 2021 році отримала три премії «Оскар» (кращий фільм, найкращий режисер, найкраща актриса — Френсіс Макдорманд) та безліч інших престижних кінонагород.

Шанувальники таланту Чжао, а їх чимало по всьому світу, з великою тривогою чекали на вихід супергеройського фільму, сподіваючись все ж таки, що Хлої вдасться зберегти свій фірмовий почерк навіть у цьому жанрі. Ті ж, хто чекає від кінокоміксів яскравого видовища з безліччю спецефектів, побоювалися, що режисер перетворить «Вічних» на нудну психологічну драму. Все це призвело до змішаних оцінок критиків. На сайті кінорецензій Rotten Tomatoes рейтинг фільму поки що становить 60%, і це не дуже оптимістичний показник. Деякі критики вважають, що картина вийшла затягнутою. «Невже фільм йтиме вічність?» — такий саркастичний жарт крутиться зараз у західних ЗМІ та соцмережах. Такі відгуки здатні підірвати надії Walt Disney на прокат фільму. За низкою прогнозів «Вічні» насилу зможуть зібрати 215 мільйонів доларів і стануть одним із найгучніших провалів в історії кіновсесвіту Marvel.

«Навіть миші потрапляють до раю»

(6+, Чехія — Франція — Словаччина — Польща, Les Films du Cygne, анімаційний фільм для сімейного перегляду)

Це дивовижна історія про те, як два закляті ворога — лисиця і мишеня — стали друзями. Через неймовірний збіг обставин головні герої опинилися разом у раю для тварин. Саме там вони й потоваришували. Однак, як з'ясувалося, кожен із них загадав останнє бажання — повернутися на Землю. І вони знову опиняються у тих місцях, де ворогували один з одним. Ось тільки тепер лисиця і мишеня помінялися тілами! Чи зможуть вони зберегти дружбу у такій ситуації?

Зняли мультфільм Ян Бубенічек та Деніза Гріммова.

«Поганий сусід»

(12+, Німеччина — США, Warner Bros., комедія)

Світова прем'єра фільму відбулася взимку у рамках Берлінського міжнародного кінофестивалю. «Поганий сусід» брав участь у основній конкурсній програмі. Картина стала режисерським дебютом відомого німецького актора Даніеля Брюля, який завоював популярність у всьому світі завдяки фільмам «Гуд бай, Ленін!», «Безславні виродки», «Гонка», а також серіалу «Сокіл та Зимовий солдат». Брюль зіграв одну з головних ролей у картині. Німецькі критики називають «Поганого сусіда» (в інтернеті відомий як «По сусідству») «чорною» комедією. Творці фільму порушують багато гострих проблем сучасної Німеччини — соціальну нерівність, що зберігається негласне протистояння між жителями східних та західних земель.

Брюль грає успішного актора, який живе у щасливому шлюбі. Він отримав вигідну пропозицію — роль у голлівудському блокбастері про супергероїв. Перед вильотом до Лондона, де має пройти заключний кастинг, актор заходить у розташований неподалік його квартири бар. До нього підсідає чоловік похилого віку, який представляється сусідом. Новий знайомий провокує актора на відвертість…

«Снігу більше не буде»

(16+, Польща — Німеччина, Cirko Film, драма, комедія)

Головний герой фільму — російськомовний іммігрант Женя, який живе у Польщі та працює масажистом. Його клієнтами поступово стають заможні жителі елітного селища. Попри матеріальний добробут, ніхто з них не є щасливим. У кожного є своя душевна недуга. Руки Жені творять із ними якесь диво. Таємничий масажист бачить цих людей наскрізь і полегшує їхні внутрішні страждання.

Світова прем'єра фільму відбулася у вересні 2020 року у рамках Венеціанського міжнародного кінофестивалю. Картина входила до основної конкурсної програми. Крім того, Польща висунула її на здобуття премії «Оскар». Зняли фільм Малгожата Шумовська та Міхал Енглерт. Шумовська давно зарекомендувала себе як одна із найталановитіших кінематографісток у сучасній Польщі. Її попередні картини «В ім'я» та «Тіло» здобули низку престижних нагород.

Головну роль у фільмі «Снігу більше не буде» виконав британський актор Алек Утгофф. Олег Утгоф народився 1986 року в Києві в сім'ї Рози Утгоф, диригентки, та Володимира Утгофа, кардіохірурга, нині заслуженого хірурга України. 1997 року батьки відправили Олега на навчання до Англії. Там він і залишився, вивчився на актора, змінив ім'я та зробив успішну кар'єру. У гучному міні-серіалі «Чорнобиль» Алек зіграв вченого Олексія Смирнова. Також знявся у популярному серіалі «Дуже дивні справи».

Раніше «ФАКТИ» розповідали про чотири фільми жахів та інші прем'єрні картини, які вийшли в український прокат 28 жовтня.

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