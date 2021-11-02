«Діти репетували, дорослі молилися»: Анатолій Анатоліч поділився подробицями важкого перельоту

Телеведучий Анатолій Анатоліч, який став багатодітним батьком, з усією родиною — дружиною Юлією, доньками Лолою та Алісою, сином Нілом, мамою та тещею — вирушили у довгоочікувану відпустку до моря. Пережити карантин вони вирішили у Єгипті. Але під час перельоту родина пережила стрес. За словами Юлії, вони були впевнені, що літак розіб'ється.

Анатолій Анатоліч запідозрив недобре, розмістившись на своєму місці. Обідок ілюмінатора біля нього був погано закріплений, хитався.

«Ми реально падали з неба на землю. Я ледве отямилася. Пережила такий шок. Ми потрапили в повітряну яму, але не звичайну, а якусь гіпер-довгу. Мені здавалося, ми летіли вічність вниз. Я тримала на руках манюню. Аліса плакала, Лола плакала, інші діти кричали. Поки прилетіли, ми посивіли», — розповіла Юля.

В аеропорту Шарм-ель-Шейха на них чекало нове випробування: натовпи народу, величезні черги, відсутність сервісу. Щоб забрати багаж і залишити термінал, їм знадобилося дві години. Анатолій назвав аеропорт «єгипетським дном».

Він запевнив, що після пережитого стресу вони оселилися в готелі і сподіваються, що неприємних сюрпризів більше не буде.

Раніше співачка та блогер Ганна Трінчер поскаржилася на жахливий переліт та сервіс на Занзібарі.

Фото Instagram.com/yulattt

445

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter