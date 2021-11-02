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Далі буде: Тарас Цимбалюк пояснив, навіщо вбирається в сукню

15:05 2 листопада 2021
Тарас Цимбалюк

Популярний український артист Тарас Цимбалюк пояснив свою несподівану фотосесію у сукні. Про причини створення такого образу він розповів у інтерв'ю виданню «Телеграф».

«Я вирішив створити експірієнс у своєму Інстаграмі — те, чого я не отримую в кіно. І я йтиму ще на багато експериментів. Я зробив уже кілька фотосесій: там і роль Джокера, і з бензопилою я там у крові та сукні. Це мої творчі пошуки, експерименти, які мені дуже подобаються», — сказав Цимбалюк.

Артист також розповів, що щодня витрачає близько години на Instagram, але не вважає себе за блогера.

«Ділюся просто своїми світлинами. Зараз трохи активніше почав його вести, бо зʼявилася якась аудиторія після „Танців з зірками“, „Кріпосної“, „Чорного ворона“, „Кайдашів“. І це нормально, коли я віддаю шану своїм прихильникам певною мірою всього-на-всього», — підкреслив Цимбалюк.

Як повідомлялося раніше, Тарас Цимбалюк зізнався, що мріє про роль у бойовику.

Фото: Instagram taras. tsymbaliuk

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