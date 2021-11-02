Поки Ані Лорак сумує на пляжі: колишній чоловік співачки Мурат поїхав до Буковеля з дочкою та нареченою

Завдяки тому, що Буковель після тотальної вакцинації став «майже вільним» від коронавірусу місцем, колишній чоловік співачки Ані Лора, яка зараз відпочиває на пляжі, турецький бізнесмен Мурат Налчаджіоглу вирішив провести там відпустку разом із потенційною нареченою Лілією та дочкою Софією. Про перипетії проведення часу на курорті Мурат розповів у своєму Instagram.

Як можна зрозуміти з відео в обліковому записі, чоловік ризикнув взяти в поїздку не тільки «наречену» Лілію, а й дочку Софію.

Більше того: разом із ними поїхала відпочивати й маленька дочка Лілії. Причому, схоже, що дівчата справді порозумілися!

На курорті сімейство активно відпочиває, багато фотографується та відвідує різні атракціони.

Нагадаємо, у вересні низка ЗМІ повідомили, що Мурат зробив пропозицію своїй новій коханій — вона опублікувала фото з обручкою. Причому обраницю бізнесмена часто порівнюють з його екс-дружиною Ані Лорак — у неї така сама точена фігура, темне волосся та виразні очі. Щоправда, з вокальними даними поки що не зовсім незрозуміло. Але це в житті не головне.

Раніше повідомлялося, що донька Ані Лорак познайомилася з новою обраницею батька.

Фото: Instagram muratnalca

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