«Виявилася в психіатричній лікарні»: Ксенія Мішина розповіла про серйозне захворювання

Актриса Ксенія Мішина, яка розкрила правду про стосунки з Олександром Еллертом, зізналася, що страждала від серйозного психічного розладу. У 18-річному віці її мучили панічні атаки, високий тиск та апатія. Батьки збилися з ніг у пошуках причин такого стану доньки. Після обстежень Мішина опинилася в психіатричній лікарні, їй знадобилася допомога психотерапевта. Про це акторка відверто розповіла в Інстаграмі.

Актриса вважає, що проблеми зі здоров'ям у неї почалися через неправильний вибір у житті, коли вона на вимогу батьків стала студенткою економічного вишу.

«Щиро не розуміла, навіщо я тут. Вже тоді я усвідомлювала, що мені зовсім нецікаве, що відбувається. Ні університетські події, ні хороші оцінки, ні знання — нічого не чіпляло мою увагу. Якоїсь миті я зловила себе на думці, що дивлюся на все ніби з акваріума. Я бачу, що життя проходить, але воно десь там за склом, а я в застійній воді без жодної надії на порятунок. Світ став абсолютно прісним, що, за ідеєю, дивно для молодої, 18-річної дівчини. Єдина думка, яку, як плівку затиснуло в моїй голові: мабуть, мені ніколи не світить приголомшлива професія, в якій я насолоджувалася б повністю процесом. Несвідомо прокручуючи її в голові, я повільно поринала на дно свого акваріума, не виявляючи інтересу навіть до того, що там за склом», — пише Мішина.

Якоїсь миті після випитої чашки кави Ксенії стало погано, піднявся високий тиск. У поліклініці запевнили, що нічого страшного. Але той день кардинально змінив життя актриси.

«З того дня почалося моє персональне пекло. Щодня розпочалися панічні атаки. НІХТО НІКОЛИ НЕ Зрозуміє ЦЕЙ СТАН, НЕ ВИПРОБУВАВШИ ЙОГО. Це зламало мене, я злягла. Буквально. Коли моє тіло приймало вертикальне становище, йому ставало настільки погано, що я не могла зробити кроку. Саме тоді я дізналася, які бувають страхи у людей: страх смерті, страх життя, страх усього! До мене щодня приїжджали швидкі і знижували тиск, заспокоюючи мою психіку, що розгулялася, яка ніяк не хотіла працювати на мене. На жодне запитання у моїй голові не було відповіді. Порожнеча. Це гірше ніж акваріум, цей вакуум зводив з розуму. Батьки возили мене лікарнями, але всі життєві показники були в нормі. У результаті я опинилася в психіатричній лікарні, де лікар сказала, що я не їхній пацієнт і направила до психотерапевта» , — розповіла Мішина.

Акторка вважає, що на її фізичний стан тоді сильно вплинуло ментальне.

Зараз вона вже знає, наскільки важливо жити в гармонії із собою. Ксенія практикує медитації, займається йогою. Ще актриса наголошує, що важливо займатися улюбленою справою.

Нещодавно актриса знялася у першому українському фільмі жахів.

Раніше Настя Каменських розповідала, як вона страждала від панічних атак. З цією ж проблемою стикалася Анна Трінчер та інші знаменитості.

Фото Instagram.com/misha.k.ua

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