Закривавлена Ксенія Мішина налякала своїм зовнішнім виглядом

Актриса Ксенія Мішина, яка після розриву помирилася з Олександром Еллертом, налякала шанувальників своїм зовнішнім виглядом. У Мережі з'явилися фото закривавленої актриси. Виявилося, в такому вигляді вона знялася у фільмі жахів про Чорнобиль. Зйомки картини з українськими і закордонними акторами зараз проходять у Києві. Мішина каже, що давно мріяла знятися хоррорі.

«Я зіграла роль у фільмі жахів — і отримала кайф від процесу. Незважаючи на те, що роль невелика, у мене залишився синець на тілі. А ще мене чекало довге розгримування після складного гриму. Крові було море! Коли я була маленькою, мені було цікаво, чи страшно акторам по той бік екрану? Тепер точно знаю, що ні! Швидше, забавно і весело. І за це окреме спасибі команді і всій знімальній групі», — розповіла Мішина.

Режисер і сценарист фільму «The Chernobyl Fallout» («Чорнобиль паранормальних») — Василь Москаленко. Головні ролі виконують українська зірка кіно і ТБ Ксенія Мішина, український актор театру і кіно Роб Фельдман (серіал «Вбиваючи Єву», «Останній крок», «Нельсон»), британська актриса Хлоя Луїза Буенс («Круелла», «Кінгсман»). А головну чоловічу роль виконає режисер фільму Василь Москаленко.



* Ксенія Мішина та Василь Москаленко

За сюжетом у Чорнобильській зоні відчуження при таємничих обставинах зникає вчений з Великобританії (Роб Фельдман). Його сестра Олівія (Хлоя Луїза Буенс) прилітає в Україну і відправляється в місто-привид Прип'ять на пошуки брата. Вона зупиняється в готелі «Чорнобиль». У номері, в якому жив брат, Олівія знаходить загадкові записи, який той зробив напередодні свого зникнення… Адміністратор готелю Анастасія (Ксенія Мішина) радить Олівії звернутися за допомогою до парапсихолога Сергія (Василь Москаленко), який вивчає аномальні явища в Чорнобильській зоні відчуження .

Раніше Ксенія Мішина розповіла про зйомки в соціально-детективному серіалі «Зломовчання», який спровокував скандал у Хорватії.

Також актриса поділилася, з якими складнощами доводиться стикатися на майданчику.

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