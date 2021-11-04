Гуморист Максим Галкін внесений до «чорного списку» Мінкульту

Російського гумориста Максима Галкіна внесено до «чорного списку» Мінкультури України. Нову версію списку було опубліковано 3 листопада. Разом із ще 258 персонами Галкін визнаний особою, яка загрожує національній безпеці України.

Для Галкіна потрапляння до «чорного списку» означає, що шість фільмів, створених за його участі, буде заборонено до демонстрації на території України.

З 2015 року Галкіна внесено до бази «Чистилище» сайту «Миротворець» за поїздки до окупованого Криму.

Нагадаємо, до «чорного списку» Мінкультури нещодавно потрапив український актор Валентин Томусяк і тепер вимагає виправити жахливу помилку. Раніше у списку був Філіп Кіркоров, але з червня 2021 року виключений без пояснення причин.

Фото maxgalkinru/Instagram

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