Тіна Кароль натякнула на швидке заміжжя

Співачка Тіна Кароль, яка випустила новий кліп «Двойной рай», поспілкувалася з шанувальниками, відповівши на запитання у грі «Правда чи дія». Зірка постала в новому образі — з чубчиком та в рожевій сукні. На запитання вона відповідала у жартівливій формі.

Тіна розповіла підписникам, чи можливий найближчим часом новий дует, намалювала портрет своєї кішки на прізвисько Жемука і назвала свій найулюбленіший кліп.

А коли розкрила записку з проханням прочитати улюблений вірш, вона несподівано продекламувала:

«Я маленька дівчинка, я до школи не ходжу. Купіть мені сандалики, я виходжу заміж».

Пояснювати свій вибір зірка не стала, лише голосно засміялася.

Шанувальники вважають, що таким чином Тіна натякнула на зміни в особистому житті та можливе заміжжя. Але сама артистка не прояснила ситуацію.

У новому інтерв'ю Тіна Кароль зізналася, що зараз, як ніколи, почувається сексуальною та пояснила зміну іміджу.

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