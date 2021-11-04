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Шоу-бізнес

«Щасливі разом»: зірки шоу-бізу відреагували на фотосесію Каті Осадчої з новонародженим сином

18:22 4 листопада 2021
Катя Осадча з молодшим сином

Телеведуча Катя Осадча, яка нещодавно стала мамою втретє, зворушила фоловерів ніжними фото з двомісячним сином Данилом.

На фото, які були зроблені у заміському будинку знаменитості, вона позує в наряді з нової осінньої колекції, яку вона створила у співавторстві з дизайнером Андре Таном.

«Щасливі разом. Так швидко росте Данилко. Запам'ятовуємо кожну хвилину», — прокоментувала молода мама знімки.

Фото уже встигли гідно оцінити і зіркові друзі Каті та Юрія Горбунова — Леся Нікітюк, Юлія Саніна, Ірина Монатик і Сніжана Бабкіна.

Інші ж фоловери звернули увагу на красу щасливої багатодітної мами.

Нагадаємо, днями Горбунов та Осадча показали фото із сімейного відпочинку в Туреччині, де вони побували разом із новонародженим сином .

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