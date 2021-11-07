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«Дякувати треба не мені»: суддя «Танців з зірками» Чмерковський отримав несподіване визнання від киянки

11:48 7 листопада 2021
чмерківський

Суддя шоу «Танці зі зірками» Максим Чмерковський похвалився, що отримав народне визнання. На вулиці до Максима підійшла невідома киянка і вклала в руку записку зі словами подяки. Чмерковський був дуже зворушений.

«Макс, Ви Супер. Дякую за те, що такі люди, як Ви, є», — йшлося у записці.

Чмерковський не зміг зрозуміти, який саме з його вчинків отримав таке гаряче схвалення, але скромно натякає, що дякувати треба не йому, а скоріше його батькам. Максим вважає, що з татом і мамою йому пощастило.

«Щиро дякую. Але дякувати треба не мені, а Олександру та Ларисі Чмерковським. Вони дуже постаралися. Дуже класні наші батьки», — заявив Максим.

Нагадаємо, раніше Чмерковський зізнався, що слава його не радує. Успіх першого «Холостяка» зробив Максима дуже відомим і це не завжди зручно. Деякі люди, коли бачать телезірку, намагаються поводитися панібратськи, звертаються «Чуєш, ти» чи посвистують.

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