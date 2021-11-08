26.04 / 26.26 29.97 / 30.33
Київ: +8
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Дорофєєва, яка отруїлася, терміново повернулася до Києва і розповіла, що з нею сталося у Єгипті

9:54 8 листопада 2021
Надя Дорофєєва

Співачка Надя Дорофєєва, яка була екстрено госпіталізована у Єгипті прямо перед концертом, що мав відбутися 6 листопада, повернулася до України та розповіла перші подробиці.

У сторизі Instagram вона повідомила, що у неї було сильне отруєння. У лікарні, куди потрапила співачка, їй ставили крапельницю, щоправда, це вдалося зробити не з першого разу. Надя Дорофєєва подякувала всім за підтримку та додала, що зараз їй вже краще.

Раніше Надія Дорофєєва вперше розповіла про операцію на грудях, яку вона перенесла чотири роки тому. У неї виявили та видалили фіброаденому. Співачка тривалий час комплексувала через шрам, але вирішила відверто розповісти про це у Всесвітній день без бюстгальтера (No Bra Day).

Фото Наді Дорофєєвої із соціальних мереж.

407

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Пенсії в Україні

Страховий стаж 35 років: що зміниться з 1 грудня і хто може розраховувати на збільшення пенсії

Фіскальний чек

Що чекає на ФОПи, які не встановлять РРО до 1 січня

гроші військовим

Мінімальна пенсія 7800: хто отримає додаткові виплати з 1 січня

оладки

Повітряні оладки на кефірі: простий рецепт з невеликим «секретом»

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.