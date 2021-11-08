Дорофєєва, яка отруїлася, терміново повернулася до Києва і розповіла, що з нею сталося у Єгипті

Співачка Надя Дорофєєва, яка була екстрено госпіталізована у Єгипті прямо перед концертом, що мав відбутися 6 листопада, повернулася до України та розповіла перші подробиці.

У сторизі Instagram вона повідомила, що у неї було сильне отруєння. У лікарні, куди потрапила співачка, їй ставили крапельницю, щоправда, це вдалося зробити не з першого разу. Надя Дорофєєва подякувала всім за підтримку та додала, що зараз їй вже краще.

Раніше Надія Дорофєєва вперше розповіла про операцію на грудях, яку вона перенесла чотири роки тому. У неї виявили та видалили фіброаденому. Співачка тривалий час комплексувала через шрам, але вирішила відверто розповісти про це у Всесвітній день без бюстгальтера (No Bra Day).

Фото Наді Дорофєєвої із соціальних мереж.

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