«Ще не можу усвідомити, що жива»: Лідія Таран потрапила у серйозну ДТП

Ведуча ТСН Лідія Таран потрапила у страшну ДТП. Відійшовши від шоку, вона розповіла в Інстаграм про моторошну аварію, яка сталася в Києві недільного вечора.

За словами Лідії, вона поверталася додому на таксі, яке врізалося в автомобіль, що стояв попереду. Від сильного удару машина зазнала серйозних пошкоджень і спалахнула, а Лідія буквально викотилася з авто.

«Викликала таксі… Сіла на заднє сидіння. Зателефонувала малій, що через 10 хвилин буду вдома… І опа — через 5 секунд після удару лобом об переднє сидіння викочуюсь з машини у вогні», — розкрила подробиці Таран.

Вона також розповіла, що завдяки реакції водія вдалося уникнути серйозніших наслідків, він встиг загальмувати і поміняти ряд, але уникнути удару все ж таки не вдалося. Після зіткнення передні пасажирські двері виявилися заблокованими. Їх відчиняли за допомогою спецтехніки.

«Мій драйвер молодець, бо встиг загальмувати та змінити смугу. Інакше мене вже не було б», — каже Лідія.

Вона також розповіла, що ДТП сталася через те, що учасники ДТП, у яких врізалося таксі, не поставили попереджувальний знак на дорозі.

За словами Лідії, їй вдалося відбутися переляком і незначними подряпинами, вона вдарилася головою, пошкодила лікоть і коліно.

Після аварії Лідія в шоці розповідала іноземним туристам про те, що сталося. «Ще не можу усвідомити, що жива», — зазначила телеведуча. Вона запевнила, що найближчим часом точно не користуватиметься послугами таксі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що танцівниця Ілона Гвоздьова потрапила в аварію.

Свій автомобіль також розбив Макс Леонов. Сам він отримав черепно-мозкову травму та добу провів у лікарні.

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