«Котячі світи Луїса Вейна» з Камбербетчем та трилер «Ілюзія контролю»: що подивитися в кіно з 11 листопада

У четвер, 11 листопада, до українського прокату виходять шість нових фільмів, зокрема трилер «Ілюзія контролю», у створенні якого взяли участь вітчизняні кінематографісти. Шанувальники Джерарда Батлера зможуть побачити свого кумира у бойовику «Гарний, поганий, коп». Бенедикт Камбербетч блискуче грає у біографічній драмі «Котячі світи Луїса Вейна». Поціновувачів фестивального кіно здатна зацікавити картина «Пам'ять». Тим, кому подобаються французькі комедії, прокатники пропонують фільм «Інструкція з виховання мажорів». Не забули вони й про шанувальників кінострашилок — цей жанр представлений стрічкою «Остання з нас».

«Ілюзія контролю»

(12+, Великобританія — Україна — Німеччина, CINEMA 6K, трилер, драма)

Головний герой фільму — досвідчений маніпулятор. Він легко вміє керувати людьми, одержуючи від цього особисту вигоду. Але якось він усвідомлює, що сам є об'єктом чиєїсь витонченої маніпуляції.

Зняв фільм британський режисер Владек Занковскі. Він є культовою фігурою у сучасному кіномистецтві. Владек починав як кліпмейкер, що робив успішні рекламні ролики, і досяг успіху в цьому бізнесі. Проте кілька років тому вирішив зосередитись на кінематографі. У 2008 році Занковскі нашумів зі своїм мінісеріалом «Ілюзія.нет», який був викладений у мережі та подивитися його можна було лише в інтернеті. Влітку 2010 року Владек оголосив про збирання коштів на знімання свого першого повнометражного фільму. Картина під назвою «Секрет Зоар» вийшла у 2016 році. Тоді ж вірусною стала 5-хвилинна короткометражка Занковскі «Одного разу в Одесі», знята у жанрі комедійного бойовика. «Ілюзія контролю» народилася з успіху ще одного короткометражного проєкту Владека, який був представлений у 2017 році та називався «Ілюзія Контролю: Початок». Режисер вміє інтригувати глядачів, погодьтеся. Головні ролі у фільмі зіграли Олег Фендюра, Тетяна Коновалова, Валерій Бассель.

«Котячі світи Луїса Вейна»

(12+, Великобританія — США, Amazon Studios, біографічна драма)

Луїс Вейн прославився наприкінці XIX століття як художник, який малював котів. Тільки його котики були наділені людськими рисами. У мистецтві такий стиль називають антропоморфним. Зазвичай він притаманний казкам, міфам, фентезі. Листівки з малюнками Вейна були неймовірно популярними, проте Перша світова війна поклала край кар'єрі художника. Його творчість більше нікому не була потрібна. Луїс розорився. На цьому ґрунті у нього розвинулася шизофренія. 1924 року його помістили до психіатричної клініки. Звідти митець більше не вийшов. Вейн помер у 1939 році всіма забутий. Але у 90-х роках минулого століття інтерес до його творчості спалахнув із новою силою.

Фільм про життя художника зняв британський режисер і актор з японським корінням Вілл Шарп («Флауерси»). Роль Луїса Вейна блискуче виконав Бенедикт Камбербетч, в черговий довівши, що він недаремно має репутацію одного з найталановитіших акторів Великобританії. Примітно, що у Європі та США фільм вийшов у прокат з обмеженням віком 16+.

«Пам'ять»

(16+, Таїланд — Колумбія — Франція — Німеччина — Мексика — Китай, драма, фентезі)

Головна героїня змушена вирушити до Колумбії, щоб доглядати рідну сестру, яка впала в стан незрозумілого наукою сну. Опинившись у Боготі, жінка втрачає спокій. Їй починає ввижатися дивний звук, який переслідує її і позбавляє сну. Вона втрачає зв'язок із реальністю, а точніше з тим, що досі вважала такою…

Зняв картину тайський режисер Апічатпонг Вірасетакул, який голосно заявив про себе фільмами «Дядечко Бунмі, який пам'ятає свої минулі життя» та «Готель «Меконг». У 2010 році «Дядечко Бунмі» отримав «Золоту пальмову гілку» у Каннах.

Прем'єра «Пам'яті» також відбулася на Каннському міжнародному кінофестивалі у липні цього року. Картина висунута від Колумбії на здобуття премії «Оскар». Головну роль виконала культова британська актриса Тільда Свінтон, володарка премій «Оскар» та BAFTA за фільм «Майкл Клейтон».

«Гарний, поганий, коп»

(16+, США, Open Road Films, бойовик, трилер)

Аферист обдурив дуже серйозних людей, і ті відправляють його за ним погоню. Шахрай вигадує геніальний план — сховатися від переслідувачів у поліцейській дільниці невеликого містечка. Він чинить правопорушення, щоб спровокувати власний арешт. Це йому вдається. Однак несподівано до тієї ж ділянки привозять кілера, одного з тих, хто полює на афериста. Найманий вбивця наслідував приклад шахрая, щоб дістатися до нього і виконати замовлення. Але в їхнє протистояння несподівано втручається жінка-офіцер, яка зовсім недавно вступила на службу до поліції…

Зняв фільм американський режисер Джо Карнахан, який встиг зарекомендувати себе як творець добротних трилерів і бойовиків. До них належать «Команда А», «Наркобарон», «Козирні тузи». Роль кілера виконав популярний актор Джерард Батлер («Законослухняний громадянин», «Падіння Олімпу»). Афериста зіграв Френк Грилло («Охоронець дружини кілера»). Роль офіцера поліції виконала Алексіс Лаудер («Війна завтрашнього дня»). Фільм вийшов в американський прокат у середині вересня та зібрав 6,6 мільйона доларів.

«Інструкція з виховання мажорів»

(12+, Франція, Borsalino Productions, комедія, бюджет — 6,5 мільйонів доларів)

Мільйонер, який заробив своє багатство з нуля у будівельному бізнесі, дуже незадоволений своїми дітьми. Двоє його синів і дочка давно вже стали повнолітніми, але не бажають працювати. Щоб наставити їх на істинний шлях, бізнесмен імітує власне банкрутство. Усі його рахунки та майно заарештовано. Мільйонер разом з дітьми втікає. Сімейка селиться у невеликому сільському будиночку під Марселем, де пройшло дитинство бізнесмена. Його сини та дочка змушені вперше у житті самі заробляти собі на хліб.

Зняв фільм Ніколя Кюш («Кохання із ризиком для життя»). Роль мільйонера зіграв відомий французький актор Жерар Жюньо («Хорісти», «Маленький Ніколя»). У Франції комедія зібрала у прокаті 3,6 мільйона доларів. В інтернеті фільм відомий під назвою «Мажори на мілині».

«Остання з нас»

(16+, ПАР, XYZ Films, жахи)

Під час обходу території реліктового лісу його жінка-доглядач виявляє двох дивних людей: батька та сина, які ведуть постапокаліптичний спосіб життя. У них своя релігія та вельми специфічне ставлення до природи. Намагаючись розгадати причини такої незвичайної поведінки, доглядач стикається з таємницею, яка здатна змінити весь перебіг життя на нашій планеті. У лісі прокинулося щось. Щось давніше, ніж саме людство. І, можливо, могутніше…

Зняв фільм режисер Яко Баувер. Ролі виконали Монік Рокман, Карел Нель, Алекс Ван Дайк, Ентоні Осейємі.

Про фільми, які вийшли в український прокат з 4 листопада, читайте тут та дивіться трейлери до них.

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