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Шоу-бізнес

Довелося вирізати напис: Лілія Ребрик зізналася, як їй вдалося приховати той факт, що вона — Фея

16:48 8 листопада 2021
Фея Лілія Ребрик

Телеведуча Лілія Ребрик, яка нещодавно вразила фоловерів гнучкістю та розтяжкою у пристрасному танці з чоловіком, розповіла, як приховувала від рідних свою участь у проекті «Маска» і як її мало не розсекретили.

Як повідомляє kanalukraina.tv, кожен учасник чи член знімальної групи підписує контракт про нерозголошення, але одній людині Лілія розповіла про свій секрет.

«Чоловік знав, у нас такі стосунки, що ми не могли інакше. Навіть коли я підписувала контракт, сказала, що не зможу йти допізна на роботу, і щоб Андрій не знав, де я» , — зізналася Лілія Ребрик. За її словами, вони з чоловіком думали, чи говорити дітям, але потім вирішили, що про участь телеведучої у шоу знатимуть лише вони.

«Найскладніше, звичайно, з дітьми, тому що Діана дуже допитлива. Вона любить шоу «Маска» і ще у першому сезоні часто запитувала: «Мамо, а Троянда це ти?» — розповіла телеведуча.

Щоб приховати імена учасників, їх привозять на знімальний майданчик на спеціальному авто, а забирають не з дому, а з різних неочевидних місць. Всі одягнені у величезні худі з капюшоном та маски, які повністю закривають обличчя. Однак Лілія Ребрик все ж таки мало не «спалилася».

«Я принесла додому пакетик, на якому було написано „Фея“. Зрозуміла, що зараз Діана помітить і почне розпитувати, тож швидко все вирізала, щоб вона не побачила. Тобто це такі постійні конспірації, щоб ніхто нічого не почув і не побачив. У цьому, на мій погляд, і фішка проекту — зберігати цю таємничість навіть не тому, що ти підписав контракт, а тому, що тобі цікаво» , — каже Лілія Ребрик.

Нагадаємо, що другий ефір детектив-шоу розкрив таємницю найважчого костюма проекту — Грифона. Зірковий експерт Андрій Данилко одразу був упевнений, що під ним ховається відомий спортсмен, проте ніхто так і не міг припустити, що володар гарного голосу — легендарний воротар збірної України з футболу Андрій П'ятов.

Фото зі сторінки проекту «Маска» у соціальних мережах.

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