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«Провокує сепаратизм та підтримує окупацію»: у СБУ назвали причину недопуску Галкіна в Україну

21:53 10 листопада 2021
«Провокує сепаратизм та підтримує окупацію»: у СБУ назвали причину недопуску Галкіна в Україну

У Службі безпеки України (СБУ) пояснили офіційну причину заборони на в'їзд в Україну російського шоумена та гумориста Максима Галкіна, внесеної до «чорного списку» виконавців, яким заборонено діяльність на території нашої країни.

У спецслужбі вважають, що він «провокує сепаратизм та підтримує окупацію», здійснюючи діяльність «на шкоду Україні».

«Підставою для внесення до списку цього іноземця є достатні дані щодо його діяльності на шкоду Україні», — йдеться у заяві силовиків, яку отримало агенство AP News.

Водночас приклади конкретних антиукраїнських дій Галкіна в СБУ не надали.

Нагадаємо, раніше СБУ потрапила у скандал, ініціювавши внесення до «чорного списку» Мінкульту українського актора Валентина Томусяка, який нібито також знімався у російському фільмі «Сонцепек». Після завершення перевірки міністр Олександр Ткаченко заявив про досягнення домовленості з СБУ про співпрацю щодо верифікації списків діячів культури, якщо йдеться про мистецькі проекти чи твори.

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