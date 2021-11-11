Звільнив обох: Ектора Хіменеса-Браво обурив секс кухарів на кухні

Суддя кулінарного шоу «МастерШеф» Ектор Хіменес-Браво, який поділився рецептом крилець із соусом теріякі, розповів, чому не сприймає романи на роботі і за що звільнив своїх співробітників. За словами шеф-кухаря, він дуже принципово ставиться до роботи та ставить високі вимоги до співробітників.

Як приклад, він розповів історію зі своєї практики. Якось він вирішив перевірити на камері відеоспостереження, як підопічні впоралися з прибиранням кухні після зміни, але побачене його дуже здивувало й обурило.

«Я перевіряв нічну камеру, щоб подивитися, як прибирають кухню. А побачив, як кухар та кондитер після закриття займалися сексом просто на робочій поверхні. Вони не помітили, що там є камера. Це був верх безвідповідальності, я звільнив обох», — обурився Ектор в Інстаграмі.

На його думку, службові романи не призводять ні до чого хорошого, швидше негативно відображаються на роботі.

«Дуже яскравий приклад: кухар закохується в офіціантку і пересолює страви або забуває про замовлення. А директор із бухгалтером проводять фінансові махінації на роботі. І ще багато різних випадків, які шкодять бізнесу, системі та гостям. На роботі — працюємо, стосунки залишаємо вдома» , — вважає Хіменес-Браво.

Раніше Ектор розповів, що заради роботи сам готовий багато на що.

Своє особисте життя він не афішує, хоча розповів у Мережі, що має кохану. Її ім'я Ектор не називає.

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