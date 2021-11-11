Співачка Оля Полякова після грандіозного прощального шоу у столичному Палаці спорту, поїхала на острови. Про відпочинок на Мальдівах артистка розповіла у своєму Instagram.

«У мене дуже багато планів й сил на них треба багато! Так що, поки є тут пару днів, треба відпочивати! Але розслабитися до кінця не можу, весь час щось вирішую та про щось турбуюся, сама себе задовбала!» — написала мама двох дівчаток.

За словами Олі, вона зняла апартаменти з власним пляжем та басейном.

Перший день мама й доньки купалися в морі та розглядали дивовижних риб, а потім вирішили навчитися чомусь корисному та вирушили до майстерні з видуву скла.

Спочатку за справу взялася молодша донька Аліса, яка намагалася виготовити яйце. Правда, вийшло воно не зовсім правильної форми, але початок було покладено.

Старша Марія дуже майстерно дула в трубку, на якій було розпечене скло, і в неї вийшла мила скляна вазочка або кувшинчик — напевно, знадобиться в господарстві.

Своїми діями Марія вразила маму та навіть отримала похвалу від неї.

«Але, Машуля, ох, як ти дуєш, ух ти. Давай-давай», — сказала Полякова у відео.

Загалом поїздка на острови, схоже, вийшла пізнавальною.

Нагадаємо, нещодавно Оля Полякова з Машею Єфросініною запустили спільний проєкт «Дорослі дівчатка» у якому відверто обговорюють особисте життя, стосунки з чоловіками, виховання дітей.

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