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Шоу-бізнес

«Сосєдов — міль!»: син Софії Ротару Руслан Євдокименко жорстко осадив критика за образу мами

22:51 11 листопада 2021
Ротару із сином

Московським хейтерам не дає спокою той факт, що 74-річна Софія Ротару уникає концертів у РФ, але активно виступає в інших країнах. Тому в ЗМІ та в мережі поширюються чутки про її нібито поганий стан здоров'я.

Напередодні про самопочуття співачки висловився 53-річний музичний критик Сергій Сосєдов, який останні кілька років перекинувся до табору відвертих українофобів.

Він, зокрема, заявив, що кар'єру зірки завершено, оскільки її здоров'я зносилося. Зокрема, за словами журналіста, артистка має серйозні проблеми з серцем.

Висловлювання Сосєдова, що з'явилися в пресі, не на жарт обурили Руслана Євдокименка — сина Ротару. Він не посоромився у висловлюваннях, коли розмова зайшла про критику, пише «МК».

«А хто такий Сосєдов? Смішно. Сосєдов — моль», — відрізав Руслан у розмові з журналістами.

Також Євдокименко запевнив, що його зіркова мама чудово почувається, та подякував шанувальникам за занепокоєння.

Крім того, росіян обурило висловлювання сестри Софії Михайлівни Ауріки, яка сказала, що давно не була в Криму й чекає, коли півострів повернеться до України. Співачка не їздить і на гастролі до Росії, хоча туди її кличуть.

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