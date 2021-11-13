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«Давай ще день почекаємо»: Козловський відверто розповів про причини смерті батька

14:20 13 листопада 2021
Віталій Козловський

Популярний співак Віталій Козловський уперше розповів про останні дні життя батька, який нещодавно помер у віці 74 років. Одкровеннями він поділився у програмі «Зірковий шлях» на каналі «Україна».

«У нього була професійна хвороба, пов'язана з легенями, бо він був електриком-автомийником. Він працював на будівництвах різних величезних. І, звичайно, з легенями була проблема, тому що весь пил осідав на них», — розповів він.

За словами артиста, його батькові була потрібна операція, але він не поспішав її робити і постійно відкладав візит до лікарів.

«Давай ще день почекаємо, ну ще день!» — казав Козловський-старший.

Коли йому погіршало і його ушпиталили, артист заплакав, бо розумів, що нічим допомогти батькові вже не може.

«Вперше, коли дізнався, що його не стало, мені внутрішньо полегшало, адже смерть — це іноді порятунок. Він уже не мучиться», — каже Козловський.

Як писали «ФАКТИ», раніше артист розповідав, що два роки тому його батько переїхав зі Львова до Києва та несподівано зустрів у столиці своє кохання. Козловський-старший через життєві обставини не довіряв жінкам і не думав, що в такому віці гідний кохання. Але все це було до того, як на шляху зустрілася проста, але незвичайна киянка Ніна.

2020 року батько співака заразився коронавірусом. Хвороба протікала тяжко, дійшло до двосторонньої пневмонії та переведення до реанімації. Артист розповідав, що батько, навіть коли одужав, ще довго не міг відновитися.

Фото: Instagram Віталія Козловського

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