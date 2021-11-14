«Якесь днище»: Тіна Кароль шокувала шанувальників експериментом із зовнішністю

У Мережі з'явилося відео з відомою українською співачкою Тіною Кароль, яка натякнула нещодавно на швидке заміжжя, що здивувало багатьох її шанувальників. Відео опублікував Instagram-канал tinakarol_fantina.

Шанувальники почали жваво обговорювати нову зовнішність співачки. Здебільшого переважають критичні відгуки.

«Якесь днище», — написала одна з шанувальниць.

«Усім своїм виглядом показує, що їй потрібен чоловік. Гидко. Багато хто відпишуться. Що робить. Була нормальна людина. Щиро кажучи, не розумію. Заради чого. Її ж так усі любили. Зараз лише вульгарщина. Була одна гарна скромна українська співачка, і та пішла не туди. Шкода…» — додала друга.

«У Тіни щось змінилося і це щось мені не подобається» , — вирішила третя.

Як писали «ФАКТИ», днями Тіна Кароль вирушила до Казахстану для просування свого нового альбому «Подвійний рай». В Алмати зірка зустрілася з шанувальниками, які подарували їй політ над горами, відвідала місцевий колоритний ринок, де купила горіхи, інжир та мед. Тіна також вперше спробувала десерт без цукру, який готується на основі верблюжого молока та називається «балкаймак».

1119

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter