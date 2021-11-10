Тіна Кароль назвала ім'я майбутньої доньки

Співачка Тіна Кароль, яка натякнула на швидке заміжжя, вирушила до Казахстану для просування свого нового альбому «Двойной рай». В Алмати зірка зустрілася з шанувальниками, які подарували їй політ над горами, відвідала місцевий колоритний базар, де купила горіхи, інжир та мед. Тіна також вперше спробувала десерт без цукру, який готується на основі верблюжого молока та називається «балкаймак».

Артистка також відвідала місцеві телешоу і дала кілька інтерв'ю центральним телеканалам і радіостанціям. В інтерв'ю «RadioCity Almaty» Тіна знову заговорила про те, що мріє про доньку і навіть ім'я для неї придумала. Це її улюблене жіноче ім'я.

«Ім'я прийде до мене саме, усьому свій час», — уникла прямої відповіді співачка. Але відомо, що її улюблене ім'я — Римма.

У Казахстані Тіна хизується в розкішному дизайнерському вбранні: у прямому ефірі ранкового шоу на каналі AlmatyTV вона з'явилася в Louis Vuitton.

Нагадаємо, заради нового альбому Тіна Кароль змінила імідж. За словами співачки, у новому образі вона почувається набагато сексуальнішою.

Також співачка виступила кліп «Двойной рай».

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