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Шоу-бізнес

«Ходять як школярі за ручку»: Стас Намін розповів про зворушливі стосунки Пугачової та Галкіна

17:56 14 листопада 2021
Пугачова та Галкін

Алла Пугачова вже 10 років у шлюбі з гумористом та телеведучим Максимом Галкіним. Ймовірно, п'ятий шлюб став для Примадонни найщасливішим.

Про це музикант Стас Намін, який дружить із зірковою родиною та часто буває у них у гостях, розповів в етері програми «Ти не повіриш!» на каналі НТВ.

За твердженням артиста, Максим та Алла Борисівна демонструють дивовижну ніжність один до одного, яка не залишає байдужими нікого зі знайомих.

«Макс її обожнює. Ви навіть не уявляєте, наскільки він її любить. Навіть для мене було здивування. Вони ходять як школярі за ручку. Ось таке у них життя вдома», — розповів музикант.

Хатня робітниця Пугачової Людмила Дороднова раніше також розповіла, що дуже рада за свою колишню господиню, бо Галкін найкращий чоловік з усіх, що були в Алли Борисівни. Він розумний, талановитий й дуже любить її та дітей.

Нещодавно стало відомо, хто звів Пугачову та Кіркорова, та як вийшло, що нібито не дуже серйозний роман спочатку переріс у 11 років шлюбу.

Фото: instagram.com/maxgalkinru

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