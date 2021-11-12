«Він був головним провокатором»: соліст гурту «На-На» розповів, хто звів Аллу Пугачову та Філіпа Кіркорова

Стосунки між Примадонною російської естради Аллою Пугачовою та тоді ще молодим співаком Філіпом Кіркоровим зав'язалися завдяки продюсеру Барі Алібасову. Про це в етері одного з російських телеканалів розповів соліст гурту «На-На» Володимир Політов, пише «Телепрограма».

За його словами, коли Пугачова та композитор Сергій Челобанов віддалилися один від одного, Алібасов подав ідею одружити Пугачову та Кіркорова.

«Так що Барі Алібасов був головним провокатором», — уточнив Політов.

Пугачова та Кіркоров спочатку ставилися до роману несерйозно, але потім усе змінилося, з'явилися почуття одне до одного. Пугачова одружилася з Кіркоровим й прожила з ним у шлюбі 11 років.

Ще під час цього шлюбу у Примадонни почали зав'язуватися стосунки з гумористом Максимом Галкіним Про те, як це відбувалося, розповідала хатня робітниця Пугачової Люся.

Алла Борисівна довгий час не наважувалася офіційно оформити стосунки. У результаті зірки одружилися у 2011 році. Зараз у родині Пугачової-Галкіна ростуть близнюки Ліза та Гаррі.

За словами тієї ж хатньої робітниці Люсі, Галкін — найкращий чоловік з усіх, що були у Пугачової. Він справді виявився розумним та талановитим у всьому.

Попри велику різницю у віці, у взаєминах Пугачової та Галкіна панує повна гармонія.

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