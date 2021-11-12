26.04 / 26.22 29.73 / 30.08
Київ: +8
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«Він був головним провокатором»: соліст гурту «На-На» розповів, хто звів Аллу Пугачову та Філіпа Кіркорова

11:52 12 листопада 2021
Пугачова та Кіркоров

Стосунки між Примадонною російської естради Аллою Пугачовою та тоді ще молодим співаком Філіпом Кіркоровим зав'язалися завдяки продюсеру Барі Алібасову. Про це в етері одного з російських телеканалів розповів соліст гурту «На-На» Володимир Політов, пише «Телепрограма».

За його словами, коли Пугачова та композитор Сергій Челобанов віддалилися один від одного, Алібасов подав ідею одружити Пугачову та Кіркорова.

«Так що Барі Алібасов був головним провокатором», — уточнив Політов.

Пугачова та Кіркоров спочатку ставилися до роману несерйозно, але потім усе змінилося, з'явилися почуття одне до одного. Пугачова одружилася з Кіркоровим й прожила з ним у шлюбі 11 років.

Ще під час цього шлюбу у Примадонни почали зав'язуватися стосунки з гумористом Максимом Галкіним Про те, як це відбувалося, розповідала хатня робітниця Пугачової Люся.

Алла Борисівна довгий час не наважувалася офіційно оформити стосунки. У результаті зірки одружилися у 2011 році. Зараз у родині Пугачової-Галкіна ростуть близнюки Ліза та Гаррі.

За словами тієї ж хатньої робітниці Люсі, Галкін — найкращий чоловік з усіх, що були у Пугачової. Він справді виявився розумним та талановитим у всьому.

Попри велику різницю у віці, у взаєминах Пугачової та Галкіна панує повна гармонія.

284

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гривні

Без виплати за вислугу років та перерахунку: що мають знати пенсіонери, які вирішили повернутися на роботу

жінки

«Доглядаю за літньою мамою»: турботливим українцям надаватимуть додатковий стаж та можливість виходу на пенсію

melovin і ліза русіна

«Ще одну таку історію, як з Мелом, не переживу»: партнерка MELOVIN Ліза Русіна про навантаження на «Танцях зі зірками» та розрив з MARUV

машина

Власникам «євроблях» запропонували ризикований «народний» метод легалізації: чим він небезпечний

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.