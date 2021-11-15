Зізнання Дикусара та прощання Кадная: всі подробиці чвертьфіналу «Танців з зірками»

Видбувся чвертьфінал головного танцювального шоу країни «Танці зі зірками» («1+1»). В одинадцятому епізоді відбулася яскрава боротьба пар за вихід до півфіналу. Учасники танцювали під найулюбленіші хіти артиста MONATIK. На балконі — телеведуча Маша Єфросиніна та співак Володимир Дантес. Недільного вечора пари готували по одному номеру разом із суддями шоу. До суддів приєднався і Дмитро Монатик.

Відкрила вечір пара Дмитра Кадная та Аліни Лі. До них приєднався суддя шоу Влад Яма.

- Мені подобається тут і я борюся за кубок, — впевнено сказав Дмитро. — Я захоплююсь Дмитром Монатиком і теж хочу зібрати «Олімпійський».

Разом із Владом Ямою пара станцювала танго під хіт «Вітамін Д».

- Повернешся до шоу наступного сезону? — запитали у Влада Ями.

- Так, якщо це зробить Володимир Зеленський, — одразу відповів Влад.

- Я так люблю, коли Влад виходить на паркет! — зізналася Катерина Кухар.

Судді поставили парі 29 балів.

Зірка серіалу «Моя улюблена Страшко» Артур Логай та Аня Кареліна танцювали сальсу разом із Катериною Кухар під трек «Щоразу».

- Це буде дуже палко, — пообіцяв Артур.

- Я в шоці! — захопився Яма після танцю.

- Це просто вибухонебезпечна суміш, — визнав Монатик. — Катю, як тобі йде сальса!

- Це було шалено! — сказав Чмерковський.

Судді поставили парі 29 балів.

Олімпійська чемпіонка Ольга Харлан та Дмитро Дікусар продемонстрували номер із Максом Чмерковським.

- Може, переможцем в Україні нарешті стане спортсмен, — сказав Макс. — Горю бажанням станцювати.

- Наш шлях на проекті — це чемпіонський, — впевнена Ольга. — Ми заслужили на перемогу.

Тріо виконало аргентинське танго.

- Незважаючи на неділікатні рухи, я бачу вас, Ольго, у півфіналі, — визнала Кухар.

Судді поставили парі 28 балів.

Актор Костянтин Войтенко та Роксоляна Маланчук танцювали разом із MONATIK.

- Я знімаюся у дуже крутому серіалі, помирився з дружиною і тепер маю пройти у фінал, — сказав Костя. — Кожен ефір я борюся зі своїми комплексами.

Тріо танцювало хіп-хоп.

- Це було круто, — визнав Макс. — Сподіваюся, ви будете у фіналі.

- Ваша пара засяяла яскравими фарбами! — захопилася Кухар.

Судді поставили парі 30 балів.

У прямому ефірі судді проекту обрали пару, яка представлятиме Україну на престижному танцювальному конкурсі у Блекпулі (Англія). Їй виявилася пара з Києва Віталій Павленко та Анастасія Грошева.

Вперше в історії українських «Танців зі зірками» глядачі обирали, який другий танець виконувала кожна із пар. Після оголошення двох стилів глядачі на офіційній сторінці шоу в інстаграмі обрали той, виконання якого бажали побачити на паркеті.

Першими на паркет вийшла пара Артура Логая та Анни Кареліної. Вони виконали пасодобль. Судді поставили парі 40 балів.

Костянтин Войтенко та Роксоляна Маланчук виконали румбу. Судді поставили парі 39 балів.

Пара Ольги Харлан та Дмитра Дікусара виконала джайв.

- Діма давно вартий перемоги, — сказала, випереджаючи танець Ольга. — Він має сісти в крісло суддів!

Дмитро Дікусар лише підтвердив своє бажання.

Судді поставили парі 38 балів.

Дмитро Каднай та Аліна Лі виконали вог.

- Цього сезону має перемогти найпристрасніша пара — ми! — закликав Дмитро.

Судді поставили парі 38 балів.

Лідером ефіру стала пара Артура Логая, а на останньому місці — Ольги Харлан.

Перед оголошенням результатів на паркеті з новим хітом виступила Надя Дорофєєва.

У зоні ризику опинилися пари Артура Логая та Ганни Кареліної, Дмитра Кадная та Аліни Лі. Участь у шоу завершила пара Дмитра Кадная.

- Це була історія завдовжки життя, — сказав, прощаючись Дмитро. — Дякую всій творчій команді! Вдячний Аліні, ні з ким у мене не вийшла б така «подорож».

Партнерка Дмитра Аліна Лі не змогла стримати сліз.

Ексклюзивне інтерв'ю партнерки MELOVIN Лізи Русиної про навантаження на «Танцях зі зірками» та розрив з MARUV читайте на сайті «ФАКТІВ».

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