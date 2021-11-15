Гуляли три дні: всі подробиці та фото весілля Періс Хілтон

У четвер, 11 листопада, у престижному районі Лос-Анджелеса Бель-Ейр дим стояв коромислом. Святкувала весілля світська левиця, актриса, модель, співачка, діджей, бізнеследі Періс Хілтон! 40-річна спадкоємиця готельної імперії Hilton вперше вийшла заміж. І вона просто не могла не перетворити цю подію на феєричне свято, щоб потім залити соцмережі до країв фотографіями та відео. Крім того, правнучка Конрада Хілтона готує до випуску нове реаліті-шоу про себе кохану. Безумовно, весілля є найкращою приманкою для глядачів, щоб із головою затягнути їх у це «солодке життя». До речі, злі язики на Заході стверджують, що вся ця історія з одруженням була спеціально вигадана для того, щоб забезпечити успішний старт нового шоу. Про жодні почуття нібито не йдеться — бізнес чистої води, вдалий маркетинговий хід.

Хоч там як, весілля вдалося. Гуляли три дні поспіль. Звичайно, Періс змінила купу суконь. Вона сама обіцяла, що їх буде не менше десяти. Британське видання The Mirror лише першого дня нарахувало чотири.

Перший день вирізнявся офіціозом. Все чинно-шляхетно. Столи накриті у суворій відповідності до правил етикету. Простора зала у фамільному особняку Хілтонів прикрашена десятками тисяч білих троянд і тисячами білих свічок. Гості розсаджені за столами за ретельно продуманим планом. Серед них вирізняються старі подруги нареченої Ніколь Річі, Кім Кардаш'ян, модельєр Кімора Лі Сіммонс, актриса Емма Робертс (племінниця Джулії Робертс), співачка Демі Ловато. Запрошені також популярний у 80−90-х співак Біллі Айдол, легендарний британський перукар-візажист Відал Сассун, співак Ленс Басс (колишній соліст гурту 'N Sync), актор Стівен Дорфф та багато інших знаменитостей.

Другий день був зовсім іншим. Гостей покликали гуляти на пірс у Санта-Моніці, де розташований парк розваг Pacific Park. Наречені орендували його на цілий день. Навіть змінили назву на Paris Park. Все навколо було обвішано безліччю повітряних кульок і фотографій Періс Хілтон. Навіть у тирі всі призи були замінені на листівки, знімки та іграшки, що зображують її! Гості отримали можливість покататися на атракціонах, включаючи оглядове колесо. Частування залишилося традиційним для таких місць — солодка вата, хот-доги, бургери. Ось тільки додали шампанське та безліч дорогих десертів.

На третій день Періс Хілтон зізналася, що змалку планувала своє майбутнє весілля. І мріяла саме про таке свято. Вона врахувала кожну дрібницю, кожну деталь, які приходили їй на думку, коли вона була маленькою дівчинкою. «День мого весілля став справжнім чаклунством!» — заявила Хілтон.

Під вінець Періс Хілтон пішла у весільній сукні від Oscar de la Renta вартістю всього 762 долари

Під вінець Періс Хілтон пішла у весільній сукні від Oscar de la Renta вартістю 762 долари. Вона зізналася, що закохалася у це вбрання. Напівпрозорий верх вишитий білими трояндами, що повністю відповідало побажанням нареченої. Крім того, сукня була схожа на ту, в якій в 1956 виходила заміж зірка Голлівуду Грейс Келлі за князя Монако Реньє III. Наречений, успішний бізнесмен та письменник Картер Реум був у класичному чорному смокінгу.

На весільному бенкеті наречена була вже в іншому вбранні - від Pamella Roland

Хілтон та Реум почали зустрічатися у квітні минулого року. 17 лютого вони офіційно оголосили про свої заручини. 40-річний Картер подарував коханій перстень із діамантами вагою 20 каратів вартістю 2 мільйони доларів від Jean Dousset з цієї нагоди. На весільному бенкеті наречена була вже в іншому вбранні — у білій вечірній сукні без рукавів з V-подібним декольте від Pamella Roland.

Мініваріант від Oscar de la Renta

А ось і ще одна весільна сукня! Мініваріант для американської принцеси був пошитий дизайнерами Oscar de la Renta. Його Хілтон одягла, коли веселощі в особняку були в самому розпалі.

Батьки нареченої – Рік та Кеті Хілтон

Щасливі батьки нареченої — Рік та Кеті Хілтон. Річарду у серпні виповнилося 66 років. Його дружина на чотири роки молодша. Вони разом уже 42 роки! Періс — їхня старша дочка. А всього у Ріка та Кеті четверо дітей: дочка Нікі та два сини — Беррон та Конрад.

Наречена в рожевому з молодшою сестрою Нікі

На пірсі в Санта-Моніці Періс Хілтон з'явилася в рожевій сукні від Alice+Olivia. Вона заявила, що хотіла бути схожою на ляльку Барбі. Її молодша сестра Нікі обрала для веселощів на свіжому повітрі облягаючу мінісукню з яскравим малюнком. Нікі в плані заміжжя давно обігнала Періс. У серпні 2004 року вона вийшла заміж за бізнесмена Тодда Мейстера, але розлучилася з ним через три місяці. Її другий шлюб із банкіром Джеймсом Ротшильдом, представником легендарної родини фінансистів, виявився міцнішим. Вони разом уже понад шість років і виховують двох чарівних доньок — Лілі та Тедді.

Весільний торт

Окрасою весільного столу став 6-ярусний торт. Багато хто назвав його шедевром кондитерського мистецтва. Приготували десерт майстри фірми Joanie and Leigh's Cakes у Лос-Анджелесі. Нижній ярус прикрашений букетами троянд, що відповідало загальному декору бенкету. Вінчала торт золота корона (така була на кожному весільному запрошенні, які за спецзамовленням надрукували у знаменитій фірмі Tiffany & Co.). У центрі торта красувалися вензелі, що відповідають першим буквам імен нареченого та нареченої.

Весільний стіл

Страви для весільного столу готував відомий шеф-кухар Вольфганг Пук та його підопічні з ресторану Spago. Було безліч делікатесів — тартар із тунця зі спеціями, піца з копченим лососем та червоною ікрою, креветки темпура (в клярі), вареники з качкою, яйця з чорною ікрою, фірмовий салат від Пука з курчам. До всіх цих вишуканих страв подавали шампанське двох марок — Moët та Chandon Grand Vintage 2012 року.

Фото People

282

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter