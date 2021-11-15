«Мій син» із Джеймсом Макевоєм та мультфільм для дорослих «Криптозоопарк»: що подивитися в кіно з 18 листопада

У четвер, 18 листопада, до українського прокату виходять п’ять нових фільмів. Цікаво, що всі вони розраховані на дорослу аудиторію, включаючи два мультфільми — японський «Її завітна мрія» та американський «Криптозоопарк». Шанувальники Джеймса Макевоя зможуть побачити свого кумира у трилері «Мій син», де його партнеркою стала зірка серіалу «Корона» Клер Фой. З’явиться в прокаті й «Агнець» — одна з найнезвичайніших картин цього року з Нумі Рапас у головній ролі. Тим глядачам, хто любить полоскотати собі нерви, пропонується американський фільм жахів «Ненаситний».

«Мій син»

(16+, Великобританія — Франція — Німеччина, STXfilms, трилер)

Фільм є рімейком однойменного французького трилера, який вийшов у 2017 році. В оригінальній картині головну роль виконав відомий французький актор Гійом Кане. В англомовній версії знявся британець Джеймс Макевой («Спліт», «Скло», «Люди Ікс»). Його партнеркою стала володарка двох премій «Еммі» та «Золотого глобуса» Клер Фой, яка отримала ці нагороди за роль Єлизавети II у серіалі «Корона». А ось зняв рімейк Крістіан Каріон, автор французького оригіналу.

Головний герой фільму дізнається від своєї колишньої дружини, що їхній син, який був у літньому таборі, зник безвісти. Батько кидається на пошуки дитини. Незабаром він розуміє, що поліція не впорається. Він змушений розпочати власне розслідування і дійшов висновку, що його сина викрали. Мало того, це вже не перший подібний випадок, були й інші діти, яких так і не знайшли.

Щоб досягти від Макевоя максимальної природності, Каріон не дав актору сценарію. Джеймс лише знав зав'язку — він грає батька, у якого зникла дитина. Далі Макевой імпровізував, відштовхуючись від реплік та дій партнерів із фільму. Такий самий прийом режисер використав, працюючи з Гійомом Кане. В інтернеті картина відома під назвою «Зниклий».

«Її завітна мрія»

(12+, Японія, Bones, повнометражний аніме-фільм)

Головна героїня — юна художниця та мрійниця. Хвороба позбавила дівчину можливості самостійно пересуватися. Вона рідко з'являється на вулиці. У такі моменти їй допомагає рідна бабуся. Якось дівчину випадково побачив студент-океанолог. До цієї зустрічі для юнака на першому місці в житті було лише навчання. Але знайомство з незвичайною дівчиною все змінило.

Зняв картину режисер Тамура Котаро, відомий любителям аніме за серіалом «Бездомний Бог». Світова прем'єра стрічки відбулася у жовтні 2020 року на міжнародному кінофестивалі у Пусані (Південна Корея), який вважається найбільшим кінофорумом в Азії.

«Криптозоопарк»

(16+, США, Magnolia Pictures, анімаційний фільм для дорослих)

Дія картини відбувається у Каліфорнії 1970 року. Це епоха хіпі, вільного кохання та експериментів з наркотиками. Однак головну героїню хвилюють зовсім інші проблеми та теорії. Вона створює підпільний криптозоопарк, куди доставляє істот, чиє існування офіційна наука не визнає. Черговою її метою стає затримання баку — таємничої істоти, наділеної надздібностями, якщо вірити японським легендам. Японці називають баку пожирателями снів.

Світова прем'єра стрічки (в інтернеті відома як «Криптополіс») відбулася у січні на найбільшому фестивалі незалежного кіно Sundance у США. Потім «Криптозоопарк» було показано у Німеччині на Берлінському міжнародному кінофестивалі. Критики дали картині переважно позитивні оцінки, зазначивши, що вона буде цікава передусім тим, хто захоплюється психоделічним мистецтвом.

«Агнець»

(16+, Ісландія — Швеція — Польща, A24, драма, фантастика)

Дія картини відбувається в Ісландії. Подружжя фермерів страждає від того, що у них немає дітей. Якось вони прокидаються від шуму, який здійняли чимось налякані у загоні коні. На свій жах, чоловік і дружина дізнаються, що одна з їхніх овець народила вночі мутанта. Виглядає немовля як людська дитина. Подружжя вирішує виховувати дитинча як рідного. Вони впевнені, що це Господь вирішив винагородити їх…

Зняв фільм режисер Вальдімар Йоханнссон. Головну роль виконала популярна шведська актриса Нумі Рапас, зірка трилерів «Дівчина з татуюванням дракона», «Дівчина, яка грала з вогнем» та «Дівчина, яка підривала повітряні замки». Прем'єра «Агнеця» відбулася у липні в рамках Каннського міжнародного кінофестивалю. Картина увійшла до лонглиста претендентів на премію «Оскар» у категорії «Кращий іноземний фільм». У світовому прокаті касові збори становлять поки що 2,8 мільйона доларів.

«Ненаситний»

(18+, США — Мексика — Канада, Searchlight Pictures, жахи)

У маленькому містечку в американському штаті Орегон один із місцевих школярів несподівано починає поводитися дивно. Він полює на невеликих тварин, чим привертає увагу молодої вчительки. Крім того, хлопчик малює страхітливі похмурі малюнки. Вчителька вважає, що школяр є жертвою домашнього насильства. Вона просить свого брата, місцевого шерифа, допомогти їй розібратися у ситуації. Шериф неохоче погоджується.

Продюсером фільму (відомий в інтернеті як «Оленячі роги») є культовий режисер Гільєрмо дель Торо, який зняв оскароносну картину «Форма води». Режисерське крісло зайняв Скотт Купер, відомий як автор «Божевільного серця», «З пекла», «Чорної меси». Головні ролі виконали володарка премії «Золотий глобус» Кері Расселл (серіал «Фелісіті») та Джессі Племонс (серіали «На всі тяжкі» та «Фарго»). У світовому прокаті «Ненаситний» зібрав поки що 14,6 мільйона доларів.

Про фільми, які вийшли в український прокат минулого тижня, читайте тут.

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