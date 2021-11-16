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Брітні Спірс відсвяткувала свою свободу, випивши перший за 13 років келих шампанського

10:43 16 листопада 2021
Брітні Спірс

39-річна американська співачка Брітні Спірс, яка позбулася нарешті через суд багаторічного опікунства, яке практично повністю контролювало її життя, відзначила свою свободу, випивши келих шампанського — перший за 13 років.

Попзірка не пила алкоголь з 2008 року, оскільки це заборонив опікун — її батько Джеймі Спірс. «Думаю, я досить довго чекала!», — написала вона. Брітні також подякувала своєму адвокату Меттью Розенгарту та фанатам, які її підтримували весь цей час.

Як повідомила Спірс в Instagram, вона відсвяткувала рішення суду в одному з ресторанів разом зі своїм 27-річним нареченим Семом Асгарі, про заручини з яким вона оголосила у вересні.

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