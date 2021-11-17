«Нарешті вдвох»: Джамала з чоловіком влаштували собі італійські канікули без дітей

Джамала після насиченого графіка та виснажливої участі у «Танцях із зірками» влаштувала собі невеликі канікули. З чоловіком Бекіром без дітей на чотири дні вони втекли до Італії. Артистка каже, що купили перший-ліпший переліт, їхній вибір припав на Неаполь.

«Нарешті удвох. Не питайте, чому саме Napoli. Купили перший прямий переліт, який побачили», — пояснила свій вибір Джамала.

Під час короткої, але насиченої відпустки співачка з чоловіком відвідували місцеві пам'ятки, насолоджувалися італійською кухнею та піднялися до кратера Везувію. Джамала зізналася, що в Італії почувала себе, як удома. Можливо тому, що результат ДНК, який зробила під час участі у «Євробаченні», показав, що 40% предків співачки походять саме з Італії.

«Це й не дивно, адже в етногенезі кримських татар справді зустрічаються генуезці. Коли я приїжджаю до Італії, завжди почуваюся як удома. І щоразу ловлю на собі здивовані погляди місцевих через те, що не розмовляю італійською», — поділилася Джамала.

Одним із найяскравіших вражень виявилася екскурсія на Везувій.

«Відчуття — неймовірні! Така міць і тиша. А від того, що він ще й дихає — просто мурахи!, — розповіла Джамала.

А після підкорення вершини вони з чоловіком завітали до легендарної піцерії, що працює з 1870 року. Тут героїня Джулії Робертс насолоджувалася піцою у фільмі «Їсти. Молитися. Кохати».

«Заклад L'Antica Pizzeria da Michele три роки поспіль входить до зіркового списку Мішлен. Я не могла зрозуміти, чому я так довго чекаю, адже це лише тісто з томатною пастою. Але ні! Це була найсмачніша піца в моєму житті!», — розповіла Джамала.

Нещодавно чоловік співачки відзначав день народження. Джамала зворушливо привітала його та показала рідкісні сімейні фото.

Фото Instagram.com/jamalajaaa

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