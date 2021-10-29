26.25 / 26.43 30.43 / 30.76
Київ: +15
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Джамала зворушливо привітала чоловіка з днем народження та зворушила фото з ним

14:19 29 жовтня 2021
Джамала з чоловіком

Співачка Джамала, яка залишила шоу «Танці з зірками», зворушливо привітала чоловіка з днем народження та зачарувала кадрами з ним та дітьми. Світлини з коханим Бекіром артистка опублікувала в Інстаграм і освідчилася йому в коханні.

«Будь завжди. Люблю. Із днем народження», — звернулася Джамала до чоловіка.

Нагадаємо, Джамала та Бекір Сулейманов зіграли весілля у 2017 році. Через рік у них з'явився син Емір-Рахман, а у червні 2020 року співачка народила молодшого сина — Селіма-Гірая.

Після народження молодшої дитини Джамала швидко прийшла у форму та повернулася до концертної діяльності. Нещодавно артистка дала сольний концерт у Києві.

Джамала з сім'єю вирішила розширити житло та будує заміський будинок.

Фото Instagram.com/jamalajaaa

102

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

гроші

Пенсія в Україні скоро становитиме 4 тисячі грн на місяць: міністерка назвала дату

Гроші

У листопаді пенсіонерам доплатять по 300 грн, але не всім: хто може розраховувати на збільшення

Локдаун

Локдаун у Києві: як працюватиме транспорт з 1 листопада

Маша Полякова

Операція не допомогла: донька Олі Полякової неприємно здивувала непристойними жестами на адресу 40-річних українок

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.