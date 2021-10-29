Джамала зворушливо привітала чоловіка з днем народження та зворушила фото з ним

Співачка Джамала, яка залишила шоу «Танці з зірками», зворушливо привітала чоловіка з днем народження та зачарувала кадрами з ним та дітьми. Світлини з коханим Бекіром артистка опублікувала в Інстаграм і освідчилася йому в коханні.

«Будь завжди. Люблю. Із днем народження», — звернулася Джамала до чоловіка.

Нагадаємо, Джамала та Бекір Сулейманов зіграли весілля у 2017 році. Через рік у них з'явився син Емір-Рахман, а у червні 2020 року співачка народила молодшого сина — Селіма-Гірая.

Після народження молодшої дитини Джамала швидко прийшла у форму та повернулася до концертної діяльності. Нещодавно артистка дала сольний концерт у Києві.

Джамала з сім'єю вирішила розширити житло та будує заміський будинок.

Фото Instagram.com/jamalajaaa

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