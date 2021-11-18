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Ірина Федишин повідомила про трагедію у сім'ї

18:41 18 листопада 2021
Ірина Федишин

Популярна співачка Ірина Федишин поділилася зі своїми шанувальниками сумною новиною. На своїй сторінці у Facebook вона повідомила про горе у родині. Пішов із життя дідусь співачки. Йому було 80 років.

«Сьогодні у нас сумні новини. Відійшов від нас наш дідусь Антон… А ще у липні ми святкували його 80-річчя. Сумуємо… Вічна пам'ять… Спочивайте з Богом» , — написала Ірина Федишин і показала фото з дідусем. .

Пізніше в Інстаграм вона повідомила, що рідну людину поховали 18 листопада. Колеги та шанувальники висловлюють співачці співчуття у коментарях.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що 17 листопада після тяжкої хвороби помер 58-річний актор Ігор Савочкін, відомий глядачам за фільмами «Нічна варта» (Максим Іванович), «Левіафан» (слідчий), «Адмірал» (Сергій Войцеховський).

Нещодавно пішов із життя відомий український режисер Віталій Малахов.

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