Довелося викликати швидку: Володимиру Остапчуку стало погано після виступу

Телеведучий Володимир Остапчук поскаржився на погане самопочуття. Він розповів, що відчувши себе погано, спочатку намагався допомогти собі самостійно, приймав ліки. Але його стан погіршився. Тому не став ризикувати та викликав швидку. Медики надали допомогу Остапчуку, поставивши крапельницю.

В Інстаграм Володимир розповів, що інцидент стався у Харкові, де він брав участь у вечірньому шоу. Незважаючи на нездужання та біль у шлунку, він вийшов на сцену. Але потім вирішив звернутися до медиків.

Ведучий шоу «Маска» на каналі «Україна» подякував професіоналам, які поставили його на ноги і повідомив, що почувається набагато краще.

Раніше в інтерв'ю «ФАКТАМ» Володимир Остапчук розповів про залаштування шоу та новий будинок.

Фото Instagram.com/vova_ostapchuk

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